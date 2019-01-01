На месте ЧП в Магнитогорске работают 150 волонтеров

На месте крушения дома в Магнитогорске работает более 150 волонтеров, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, волонтеры взяли на себя все работы, связанные с информированием населения, сортировкой и выдачей гуманитарной помощи пострадавшим. Всего в пункте временного размещения работают 150 волонтеров, постоянно находятся на месте 35 человек.

- В условиях трагедии горожане объединились, - рассказывает активист волонтерского движения Олег Ведерников. - Несмотря на то, что у нас задействовано много профессиональных волонтеров, приходят и люди с улицы, причем не только молодежь, но и люди в возрасте. Приезжают с ближних городов и поселков, например, с Верхнеуральска, Агаповского района. Люди несут одежду, постельные принадлежности, продукты питания. Мы хотим всех поблагодарить и попросить пока не приносить вещи. Их много, более чем достаточно.

В столовой школы, где развернут пункт помощи пострадавшим, организованно горячее питание для сотрудников экстренных служб жителей дома и их близких. С родственниками погибших продолжают работать психологи и священники.

С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено девять погибших и шесть пострадавших, включая двух детей. Проводится работа по установлению местонахождения еще 32 человек, отметили в ГУ МЧС.