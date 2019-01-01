Отец спасенного в Магнитогорске младенца дежурит у реанимации

Отец десятимесячного младенца, которого спасатели обнаружили живым при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске, рассказал, какие чувства он испытывает после всего произошедшего. Малыша родным пока не показывают, он находится в реанимации, пояснили во вторник в региональном минздраве.

По словам отца маленького Вани, во время взрыва он оказался на работе, вышел за другого человека. А когда вернулся домой, подъезда уже не было. Сегодня он показал спасателям примерное место, где нужно искать малыша, сообщили РИА Новости.

Теперь они в больнице вместе с супругой "ждут, скрестив пальцы". Во время трагедии младенец спал в кроватке, а мать с его трехлетним братом - на диване. Так случилась, что половина комнаты с кроваткой обрушилась вниз. Как уже сообщала "РГ", у младенца сильное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

В Магнитогорск по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой вылетает спецборт ФМБА с лучшими детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами, другими специалистами Федерального медико-биологического агентства. Они должны будут оказать помощь малышу и эвакуировать его в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москву.