Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина

13-летний Сергей Гаврилов, которого извлекли из-под завалов после взрыва в Магнитогорске, получил ноутбук от президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в правительства региона.

- Глава региона Борис Дубровский, который вторые сутки работает на месте трагедии в Магнитогорске, во время посещения больницы побывал в палате Сергея Гаврилова. 13-летний школьник рассказал, как все произошло и то, что он помнит о своем чудесном спасении. Мальчик проживал на третьем этаже разрушенного здания, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Позже губернатор рассказал, что спросил мальчика, разбирается ли он в новой технике, и отметил, что ноутбук пригодится ему для учебы.

Накануне Владимир Путин пообещал передать юному пациенту новогодний подарок. "Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - сказал президент при посещении магнитогорской больницы. И губернатор выполнил его поручение, сообщает ТАСС.

"Нет сомнения, что он восстановится, будет хорошим человеком - тоже сомнений нет", - сообщил журналистам Борис Дубровский.

У мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, ушибы и обморожение. В его лечении наблюдается положительная динамика.