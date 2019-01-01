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01.01.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым

Текст: Марина Гусенко

Состояние здоровья мальчика, извлеченного сегодня из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказали "РГ" в Минздраве России.

Фото: МЧС России
Мама найденного в Магнитогорске в завалах мальчика жива

У младенца сильное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

В настоящий момент в Магнитогорск по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой вылетает спецборт ФМБА с лучшими детскими анастезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами, другими специалистами Федерального медико-биологического агентства. Они должны будут оказать помощь малышу и эвакуировать его в ведущий центр детской хирургии и травматологии в Москву.

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