В Магнитогорске остается неизвестной судьба 37 человек после взрыва газа

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается неизвестной судьба 37 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

"По данным на 07​​​.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Там также отметили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Разбор завалов продолжается.

"Спасатели разбирают их посменно. За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубометров", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 955 человек, 230 единиц техники, в том числе от МЧС России - 518 человек, 74 единицы техники. В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон горячей линии (8-351-239-99-99).

Напомним, около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.