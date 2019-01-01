В Магнитогорске остается неизвестной судьба 37 человек после взрыва газа

Новости

В Сиднее по ошибке поздравили "С Новым 2018 годом" 09:24
Минздрав: В 2019 году терапию получат 60% пациентов с ВИЧ 08:53
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске 08:34
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом 07:37
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост 07:21
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра 06:29
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек 01:44
Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля 31.12.2018
Медведев поздравил россиян с Новым годом 31.12.2018
Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам 31.12.2018
Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста 31.12.2018
Под завалами магнитогорской девятиэтажки найдены три тела 31.12.2018
ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске 31.12.2018
Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ 31.12.2018
Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией 31.12.2018
"Газпром": Цена газа для Армении в 2019 г составит $165 за тысячу кубов 31.12.2018
Видео: С Казанского вокзала Москвы отправились поезда в 2019-й год 31.12.2018
Банкнота в 500 евро доживает последние дни 31.12.2018
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 31.12.2018
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 31.12.2018
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 31.12.2018
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 31.12.2018
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 31.12.2018
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 31.12.2018
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 31.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске остается неизвестной судьба 37 человек после взрыва газа

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается неизвестной судьба 37 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

"По данным на 07​​​.00 (мск) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Там также отметили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Разбор завалов продолжается.

Фото: Илья Московец/ТАСС
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

"Спасатели разбирают их посменно. За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубометров", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 955 человек, 230 единиц техники, в том числе от МЧС России - 518 человек, 74 единицы техники. В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон горячей линии (8-351-239-99-99).

Напомним, около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России подняли ставки акцизов на бензин
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом