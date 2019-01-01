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01.01.2019 12:23
Рубрика: Экономика

Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник

Текст: Алена Узбекова
Россияне смогут собирать валежник в лесах бесплатно для личных нужд. С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в статью 32 Лесного Кодекса.

"По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник", - пояснили "РГ" в Рослесхозе.

Заготовка валежника - это сбор лежащих остатков стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Люди собирают валежник для разных целей, но, прежде всего, для отопления домов. Это важно и для государства, так как очистка леса от сухостоя и пней снижает вероятность лесных пожаров и поражения деревьев вредителями.

Фото: Depositphotos.com
"РГ" публикует закон о свободном сборе валежника в лесу

Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Теперь валежник не считается платным ресурсом, и с 1 января его сбор не будет приравниваться к правонарушению.

Однако, чтобы окончательно легализовать этот процесс, власти на местах должны были до начала 2019 года внести изменения в локальные нормативно-правовые акты. "Большинство регионов уже проделали эту работу, либо проекты находятся на утверждении, - пояснили в пресс-службе Рослесхоза. - Например, в Московской области изменениями установлено, что сбор валежника можно проводить на всей территории земель лесного фонда в границах региона, но есть исключения. В их числе - места проведения лесосечных работ, складирования ранее заготовленной древесины, а также особо охраняемые территории, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека".

Собирать валежник можно в течение всего года, не уведомляя об этом власти, предельный объем не устанавливается. Однако отдельные регионы вводят более жесткие требования. Например, в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах. 

Почему в Приморье исчезает тайга?

В Пензенской области местные законы устанавливают, что собирать валежник можно без рубки лесных насаждений и без использования любых инструментов, таких, как пилы и сучкорезы. А в Пермском крае, наоборот, допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям. Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.

"Об условиях сбора валежника на территории конкретного региона можно ознакомиться на официальном сайте органа государственной власти субъекта, уполномоченного в области лесных отношений", - отметили в Рослесхозе.

Экономика Отрасли Ресурсы
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