Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира

Российская сборная обыграла Канаду на финише группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (среди игроков не старше 20 лет). В матче, который состоялся в Ванкувере, команда Валерия Брагина одержала волевую победу со счетом 2:1, и в четвертьфинале сыграет теперь со Словакией.

Этот матч, разумеется, стал главным хитом всего группового этапа - по-другому и быть не может, когда встречаются две главные хоккейные державы. И пусть обе сборные досрочно и с большим запасом вышли в четвертьфинал, ставки в их очной битве были достаточно высоки. Победитель вместе с первым местом получал в соперники по плей-офф Словакию, которая на этом чемпионате смогла справиться только с Казахстаном, которому предстоит плей-офф за выживание. А вот проигравшему надо готовиться к встрече с кем-то из пары США - Финляндия, матч между которыми завершит групповой этап через несколько часов. Понятно, что второй вариант никого не привлекал.

Начало матча на переполненной "Роджерс Арене" - кстати, именно на ней Канада выиграла олимпийский хоккейный турнир-2010 - выдалось боевым. Уже через 2 минуты и 20 секунд после стартового вбрасывания Коди Гласс броском с кистей открыл счет. Но вскоре Морган Фрост схлопотал удаление, и Григорий Денисенко на шестой минуте его реализовал.

В целом первый период получился достаточно равным, хотя у россиян моментов для взятия ворот было побольше. Ну а самым запоминающимся, пожалуй, стал эпизод с участием двух капитанов на 14-й минуте. Клим Костин едва коснулся клюшкой Макса Комтуа, а канадец упал, как подкошенный. За что получил справедливые две минуты удаления за симуляцию. "Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешел в хоккей, а привычки цирковые остались," - высказался по этому поводу в эфире "Матч ТВ" Костин. Досталось Комтуа и от своих - пользователи Твиттера оставили сотни едких комментариев в духе "никогда не видели подобной жестокости", а ТВ-эксперты отметили, что это уже не первый подобный случай в исполнении игрока, и посоветовали ему "заканчивать с этим".

Период под номером два прошел при подавляющем преимуществе канадцев в плане бросков в створ - 13:4. Но цели ни одна попытка не достигла - россиян несколько раз выручил вратарь Петр Кочетков. В третьей 20-минутке "кленовые листья" продолжили давление, однако вновь безрезультатно. Зато Павел Шен в середине периода канадских болельщиков просто шокировал. Подхватив шайбу в своей зоне, он выдал выдающийся сольный проход и завершил его точным броском - 2:1. Поистине гол-шедевр оказался в итоге решающим. Хозяева, заменив в концовке вратаря на шестого полевого хоккеиста, отыграться так и не смогли. Сборная России празднует победу и может готовиться к четвертьфиналу со Словакией. Первый раунд плей-офф намечен на 2 января.