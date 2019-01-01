РПЦ заступилась за "Иронию судьбы"

Владимир Легойда, один из известных церковных спикеров, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, заступился за фильм "Ирония судьбы".

Он назвал эту любимую многими комедию "прекрасной и доброй новогодней сказкой".

Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что критический взгляд на фильм "Ирония судьбы", озвученный ранее митрополитом Марком, не является официальной позицией РПЦ.

Защита потребовалась после того, как фильм покритиковал митрополит Рязанский Марк, посчитавший, что фильм противоречит христианским ценностям.

По мнению Владимира Легойды, это любимая миллионами телезрителями сказка о любви и дружбе. "Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться", - процитировало Владимира Легойду агентство "Интерфакс"

Митрополит Марк же отмечал, что Церковь призывает людей работать над собой, в то время как в фильме преподносится идея того, что чудо произойдет само собой. Он пояснил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".