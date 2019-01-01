Седьмой сезон шоу "Голос" выиграл Петр Захаров

Впервые финал самого популярного телевизионного проекта России состоялся в первый день наступившего нового года. Это внесло коррективы в соперничество четырех участников, вышедших в финал: Рушаны Валиевой (команда Сергея Шнурова), Амирхана Умаева (команда Ани Лорак), Шаэна Оганесяна (команда Басты) и Петра Захарова (команда Константина Меладзе). Новогодняя ночь, волнения, серьезное соперничество… И в итоге, например, Оганесян исполнил песню "Чистые пруды" Игоря Талькова не столь совершенно, как, безусловно, мог бы.

Накануне финала многие эксперты предсказывали победу Рушане Валиевой. И полагали, что Оганесян в борьбе за первое место участвовать не будет, как и вышло: в финальном голосовании Шаэн выбыл первым… Но следующей финал покинула уже как раз Рушана. Возможно, из-за того, что Сергей Шнуров выбрал для нее слишком широкий репертуар, а девушке не удалось успеть прочувствовать и максимально органично представить каждую из выбранных наставником песен.

Да, "Аривидерчи" она спела отлично - неприкаянно, самоотверженно и мятежно, как ее автор и первый исполнитель Земфира. А вот "Город золотой" у Валиевой уже не получилось спеть с той легкой грустью, светом и теплом, даже неким "пофигизмом", которым наполнено исполнение Бориса Гребенщикова. Ведь есть песни, которые для нас всех - больше чем песни! И в шлягере "Мало половин" не оказалось того озорства, обиды, шарма, отчаяния, женской независимости и гламурного вызова, которые были заложены в нем его первой исполнительницей Ольгой Бузовой…

При этом Рушана - самая младшая из всех финалистов и профессионально не занималась музыкой. Она учится на факультете высшей математики. Ее голос и вправду очень хорош - свеж, искрист как горный ручеек, отважен… Но, может, не всегда во всем стоит слушаться старших. И история "Голоса" знает случаи, когда исполнители пробивали свои песни, доказывали, что хотят спеть те, против которых вначале возражали их наставники. Примеры таких исполнителей - Александр Бон, Гела Гуралиа - ныне они уже звезды...

И, возможно, если бы репертуар для Валиевой был подобран более органично и точно, то она заняла бы в седьмом "Голосе" место еще выше.

В любом случае победа Петра Захарова очень справедлива и заслуженна. Он - единственный из всех финалистов профессиональный музыкант. Закончил консерваторию. И его мощному, сочному баритону успешно подвластны как романсы, так и эстрадные песни. При этом Петр - очень артистичен, он точен в эмоциях, движениях, интонациях. Чувствует и проживает на сцене каждую песню: безусловный драматический дар у него сопоставим с даром певческим. Ну, и женщины будут влюбляться в его спокойствие, статность, красоту и силу. Петр Захаров - уже готовый артист для современной качественной эстрады и составит на ней конкуренцию победителю второго "Голоса" Сергею Волчкову. Уже за это зрители будут благодарны седьмому "Голосу".

Ну и о Рушане Валиевой, уверен, мы еще услышим.