СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек

В Токио мужчина на легковом автомобиле сбил восемь человек. После задержания полицейскими он признался, что совершил теракт.

Инцидент произошел в столичном районе Сибуя неподалеку от станции метро Харадзюку спустя десять минут после наступления нового года, передает телерадиокомпания NHK.

Преступник умышленно наехал на группу пешеходов, после чего попытался скрыться. Правоохранители оперативно арестовали 20-летнего водителя. В результате ЧП как минимум восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Все они были незамедлительно доставлены в лечебные учреждения.

В настоящее время стражи порядка допрашивают молодого человека и выясняют обстоятельства случившегося.

Машина, которую злоумышленник предположительно взял в аренду, получила серьезные повреждения. Передняя часть авто сильно помята.