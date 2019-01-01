СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева

На территории новой Москвы найдено тело Амириза Бикбаева, отца актера и певца Дмитрия Бикбаева.

Как сообщает РЕН ТВ, труп обнаружен в хозяйственной постройке во дворе дома Амириза.

Тело найдено пасынком погибшего Александром.

Дмитрию Бикбаеву 30 лет. Он известен как певец, а также актер театра, кино и театральный режиссер.

Стал знаменит благодаря участию в "Фабрике звезд" и дуэте "БиС". Является фронтменом группы Apostol и творческим директором театрального центра "Маленькая Луна".

Снялся в кино и в ряде популярных телесериалов, включая "Кулагин и партнеры", "Кадетство" и другие.