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СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева

Поп-музыка
    01.01.2019, 18:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

На территории новой Москвы найдено тело Амириза Бикбаева, отца актера и певца Дмитрия Бикбаева.

Как сообщает РЕН ТВ, труп обнаружен в хозяйственной постройке во дворе дома Амириза.

Тело найдено пасынком погибшего Александром.

Дмитрию Бикбаеву 30 лет. Он известен как певец, а также актер театра, кино и театральный режиссер.

Стал знаменит благодаря участию в "Фабрике звезд" и дуэте "БиС". Является фронтменом группы Apostol и творческим директором театрального центра "Маленькая Луна".

Снялся в кино и в ряде популярных телесериалов, включая "Кулагин и партнеры", "Кадетство" и другие.

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