Ставка НДС выросла до 20 процентов

Пониженная ставка НДС в 10 процентов сохраняется для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесов), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Нулевая ставка налога действует для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Речь идет о таких направлениях, как Крым и Севастополь, регионы Дальневосточного федерального округа и Калининградская область. Нулевая ставка НДС будет действовать до 2025 года.

Кроме того, сохраняется размер взноса на обязательное пенсионное страхование - он составляет 22 процента, - и так называемый "хвост" - ставка взноса на зарплаты сверх установленной предельной величины. Она осталась на уровне 10 процентов.

Повышение НДС позволит ежегодно обеспечивать поступление в бюджет дополнительных сборов: 633,5 миллиарда рублей в 2019-м, 678 и 728 миллиардов рублей в 2020-м и 2021-м соответственно. Такие расчеты приводились Минфином в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Дополнительные средства планируется направлять на улучшение ситуации в здравоохранении, образовании, инфраструктурные проекты, связанные со строительством новых дорог и аэропортов.