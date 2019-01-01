Ставка НДС выросла до 20 процентов

Новости

В Сиднее по ошибке поздравили "С Новым 2018 годом" 09:24
Минздрав: В 2019 году терапию получат 60% пациентов с ВИЧ 08:53
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске 08:34
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом 07:37
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост 07:21
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра 06:29
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек 01:44
Восемь пешеходов пострадали в Токио при наезде автомобиля 31.12.2018
Медведев поздравил россиян с Новым годом 31.12.2018
Утвердили правила выдачи субсидий банкам по недополученным доходам по кредитам 31.12.2018
Утверждена программа обучения для граждан предпенсионного возраста 31.12.2018
Под завалами магнитогорской девятиэтажки найдены три тела 31.12.2018
ПФР поручено оперативно назначить пенсии пострадавшим в Магнитогорске 31.12.2018
Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ 31.12.2018
Премьер Косово назвал Сербию мини-Россией 31.12.2018
"Газпром": Цена газа для Армении в 2019 г составит $165 за тысячу кубов 31.12.2018
Видео: С Казанского вокзала Москвы отправились поезда в 2019-й год 31.12.2018
Банкнота в 500 евро доживает последние дни 31.12.2018
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 31.12.2018
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 31.12.2018
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 31.12.2018
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 31.12.2018
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 31.12.2018
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 31.12.2018
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 31.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 08:27
Рубрика: Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Текст: Юлия Кривошапко
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов. При этом все льготы по налогу действуют в прежнем объеме. Размер страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды также остался на прежнем уровне.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Пониженная ставка НДС в 10 процентов сохраняется для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесов), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Фото: depositphotos.com
КС РФ разъяснил порядок начисления налога на имущество

Нулевая ставка налога действует для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Речь идет о таких направлениях, как Крым и Севастополь, регионы Дальневосточного федерального округа и Калининградская область. Нулевая ставка НДС будет действовать до 2025 года. 

Кроме того, сохраняется размер взноса на обязательное пенсионное страхование - он составляет 22 процента, - и так называемый "хвост" - ставка взноса на зарплаты сверх установленной предельной величины. Она осталась на уровне 10 процентов.

Повышение НДС позволит ежегодно обеспечивать поступление в бюджет дополнительных сборов: 633,5 миллиарда рублей в 2019-м, 678 и 728 миллиардов рублей в 2020-м и 2021-м соответственно. Такие расчеты приводились Минфином в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Дополнительные средства планируется направлять на улучшение ситуации в здравоохранении, образовании, инфраструктурные проекты, связанные со строительством новых дорог и аэропортов.

Экономика Финансы Налоги Вступают в силу в январе 2019 года Повышение НДС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России подняли ставки акцизов на бензин
Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске
В парке Горького в Москве обрушился пешеходный мост
СМИ: В Японии в результате теракта пострадали 8 человек
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом