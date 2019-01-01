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01.01.2019,  
15:31
Текст:  Владислав Куликов

Сухопутные войска полностью перевооружатся на "Искандер-М" в 2019 году

Ракетные части Сухопутных войск перейдут на "ракету №1": оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Министерство обороны РФ
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В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект ОТРК "Искандер-М", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Эксперты назвали комплексы "ракетой №1" и "кошмаром для любой системы ПРО". Основная задача комплекса - как раз уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также тех объектов, которые пытаются прикрыть системы ПВО. Дальность действия ракет - 500 километров. Стартовая масса ракеты - 3,8 тонны. Используются разные боеголовки: осколочно-фугасные, бетонобойные, осколочные с дистанционным подрывом в воздухе. Как рассказывают эксперты, во время разгона ракета набирает скорость около двух километров в секунду, что в несколько раз больше скорости звука. Такие характеристики затрудняют ее перехват.

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