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01.01.2019 16:11
Рубрика: Спорт

Устюгов выиграл "бронзу" спринта на "Тур де Ски"

Текст: Илья Зубко
Очередной этап лыжной многодневки "Тур де Ски" состоялся в первый день календарного года в швейцарском Фаль Мюстайре. Россиянин Сергей Устюгов занял третье место у мужчин, а наши девушки остались на этот раз без медалей.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чтобы сделать и без того динамичный спринтерский этап еще более зрелищным, организаторы добавили на трассу трамплинов и искусственных возвышений. Спортсмены такие новшества оценили с юмором. Дескать, если бы мы хотели прыгать на трамплинах, то занимались бы ски-кроссом, а не лыжными гонками. Трасса действительно получилась своеобразная, но наблюдать за борьбой на ней было только интереснее.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски"

У мужчин в финал пробился лишь один россиянин - набирающий на глазах сумасшедшую форму Сергей Устюгов. Лидер общего зачета Тура Александр Большунов в своем полуфинале тоже начал за здравие, но последний подъем отнял у него слишком много сил, и с первого места Саша переместился к финишу на третье. И остался за пределами шестерки самых быстрых.

Выступление Устюгова в финале получилось как под копирку по сравнению с тем, что несколькими минутами ранее показал Большунов. Сергей сразу же взвинтил темп, возглавил гонку, но на последнем подъеме не смог отреагировать на рывок норвежца Йоханнеса Клэбо, который и выиграл в итоге этот спринт.

Устюгов же едва не остался вообще без награды. Его обошел также итальянец Пеллегрино, у которого "серебро". А на последней прямой накатил француз Ришар Жуве - только с помощью техники на фотофинише удалось определить, что россиянин был на какие-то сантиметры быстрее. Результат Устюгова в финале - 3 минуты 06,85 секунды. Это на 3,07 секунды хуже, чем у победителя.

Таким образом, в генеральной классификации "Тур де Ски" Клэбо вышел на первое место. Устюгов переместился на вторую строчку с отставанием в 12 секунд. Большунов теперь только третий - он проигрывает норвежцу чуть более 25 секунд.

У женщин в спринте сильнее всех была шведка Стина Нильссон. Россиянки в финальный забег не попали. Лучшей из наших стала Ирина Белорукова, которая выступила в полуфинале и показала восьмой результат.

"Тур де Ски" продолжится уже завтра в немецком Оберстдорфе, где запланированы масс-старты у мужчин и женщин.
 

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