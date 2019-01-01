В Пхеньяне Новый год отметили фейерверком и фестивалем ледяных скульптур

В самых разных уголках мира продолжают отмечать наступление Нового 2019 года. Хотя некоторые называют КНДР "самой закрытой страной мира", но и там в новогоднюю ночь прошли крупные праздничные мероприятия.

Как отмечается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ядром этих событий стала главная площадь Страны чучхе, которая носит имя основателя КНДР Ким Ир Сена. Накануне Нового года 31 декабря там стартовал "Пхеньянский фестиваль ледяных скульптур-2019". В нем представлены более 70 изваяний изо льда, которые сделаны руками сотрудников различных министерств, ведомств, общественных организаций, а также трудящимися, студентами и школьниками.

Демонстрируемые сейчас на площади скульптуры изображают как эпизоды из жизни вождей, так и символы КНДР, а также обыденные сюжеты, связанные с трудовой деятельностью - железнодорожный мост, процесс производства стали, троллейбусы и трамваи и другое.

В новогоднюю ночь на этой же площади прошел крупномасштабный концерт, на который собралось большое количество народа. Выступления транслировались и на огромных экранах, которые были установлены на площади. Затем по традиции был произведен новогодний салют и фейерверк.