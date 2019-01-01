В России начала работать система быстрых платежей

С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

Она даст возможность мгновенно переводить деньги между клиентами одного или разных банков по простым идентификаторам, например, адресу электронной почты, номеру телефона, через социальные сети и мессенджеры. Стоит эта услуга будет копейки.

Так, до конца нового года воспользоваться системой можно будет бесплатно. Потом тарифы для банков составят 50 копеек для банка-получателя и столько же - для банка-отправителя за переводы до одной тысячи рублей, по два рубля за отправку перевода от одной до трех тысяч рублей и по три рубля для банка-отправителя и банка получателя за суммы от шести тысяч до шестисот тысяч рублей. Больше 600 тысяч перевести через новую систему будет нельзя.

Тарифы для частных клиентов на переводы через СБП установят банки. Но скорее всего, они будут ниже, чем те, что предлагаются сейчас в системе коммерческих переводов.