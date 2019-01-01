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01.01.2019 14:49
Рубрика: Экономика

В России начала работать система быстрых платежей

Текст: Марина Гусенко
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Она даст возможность мгновенно переводить деньги между клиентами одного или разных банков по простым идентификаторам, например, адресу электронной почты, номеру телефона, через социальные сети и мессенджеры. Стоит эта услуга будет копейки.

Фото: Depositphotos.com
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Так, до конца нового года воспользоваться системой можно будет бесплатно. Потом тарифы для банков составят 50 копеек для банка-получателя и столько же - для банка-отправителя за переводы до одной тысячи рублей, по два рубля за отправку перевода от одной до трех тысяч рублей и по три рубля для банка-отправителя и банка получателя за суммы от шести тысяч до шестисот тысяч рублей. Больше 600 тысяч перевести через новую систему будет нельзя.

Тарифы для частных клиентов на переводы через СБП установят банки. Но скорее всего, они будут ниже, чем те, что предлагаются сейчас в системе коммерческих переводов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Вступают в силу в январе 2019 года
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