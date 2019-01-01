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01.01.2019 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России начался эксперимент по налогу для самозанятых

Текст: Юлия Кривошапко
Эксперимент по введению специального налогового режима 1 января стартовал в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится 10 лет - до 2029 года.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Новым спецрежимом могут пользоваться люди, которые не имеют работодателей и наемных работников, и чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Если самозанятый оказывает услуги гражданам, налоговая ставка для него составляет 4 процента, если с индивидуальными предпринимателями и компаниями - 6 процентов.

Простой пример: преподаватель английского языка в январе 2019 года в частном порядке занимался со студенткой, которая собирается учиться по обмену в Лондоне, и заработал 20 тысяч рублей. Налог в этом случае составит 800 рублей. Если такую же услугу он оказывал небольшой компании, проводя корпоративные занятия, налог при той же сумме заработка составит 1200 рублей.

Фото: depositphotos.com
Студентов могут освободить от налога при получении матпомощи

Чтобы включиться в эксперимент, нужно будет установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе, загрузив фотографию и данные паспорта.

Сдавать отчетность не потребуется. Достаточно вносить в "Мой налог" информацию о проданных товарах (налоговым режимом могут пользоваться люди, которые продают товары собственного изготовления, для тех, кто занимается перепродажей, доступ к нему закрыт - прим. ред.) или оказанных услугах. Система сама считает сумму налога и до 12-го числа каждого месяца уведомляет о ней самозанятого.

Платить нужно не позднее 25-го числа. Если налог в каком-то месяце оказался меньше 100 рублей, его добавят к сумме, подлежащей уплате по итогам следующего месяца.

От налогового режима в любой момент можно "отписаться", а потом встать на учет обратно. Впервые зарегистрировавшиеся в системе, имеют право на налоговый вычет в 10 тысяч рублей.

Работающим в нескольких регионах, к примеру, в Москве и Московской области, разрешается самостоятельно решать, какой субъект выбрать для регистрации в приложении. Место ведения деятельности можно менять не чаще раза в год.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты НДФЛ в отношении доходов, полученных от профдеятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие новый налоговый режим (для ИП такой переход возможен), смогут не платить НДС, за исключением ситуации, когда речь идет о ввозе товаров на территорию России.

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