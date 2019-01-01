В России подняли ставки акцизов на бензин

С 1 января России повысились ставки акцизов на многие товары, среди которых моторное топливо, а также средние дистилляты. Кроме того, акциз теперь будут взимать с темного судового топлива.

Так, акциз за тонну автобензина пятого класса вырос в полтора раза - с 8213 рублей до 12314 рублей, аналогичный рост по дизельному топливу - с 5665 рублей до 8541 рубля. Столь стремительным рост получился из-за того, что минувшим летом очередной этап повышения был пропущен. Более того, ставки даже понижали, чтобы цены на АЗС не росли.

Учитывая, что акцизы являются единственным источником формирования региональных дорожных фондов, не повысить их было невозможно. Чтобы автовладельцы не почувствовали столь же резкого роста цен, правительство ввело для нефтяников специальный демпфирующий (то есть сглаживающий) механизм, а также административно ограничило рост цен на заправках.

Кроме бензина и дизеля, повышение ставок акцизов затронуло средние дистилляты - с 6665 рублей за тонну до 9241 рубля. Кроме того, подакцизным стало нефтяное сырье, к которому, в частности, относят вакуумный газойль, гудрон и мазут. Также уплачивать акциз теперь придется с темного судового топлива. Для последнего ближайшие три года будут "льготными": ставка составит ноль рублей, а после вырастет до тысячи рублей за тонну.