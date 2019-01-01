В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

Так, минимальная официальная закупочная цена на бренди у производителя увеличивается с 228 до 239 рублей за 0,5 л готовой продукции, на коньяк - с 314 до 329 рублей.

Минимальная розничная цена на бренди составила 307 рублей, на коньяк - 388 рублей за 0,5 л.

Повысились также и минимальные цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов. Розничная цена на водку увеличена на 10 рублей - до 215 рублей за 0,5 л (крепостью свыше 39% до 40%).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, никакого существенного значения на рынок это увеличение стоимости крепкого алкоголя не окажет. "Отпускные и розничные цены у нас занижены, поэтому на прибыли производителей такое незначительное поднятие цен особе не скажется. Те граждане, которые покупают легальный алкоголь, тоже особенно не почувствуют разницы. Ну заплатят на 10 рублей больше", - отмечает Дробиз.

По его словам, к сожалению, пока не удается решить главную проблему - присутствие на рынке нелегального алкоголя. "Кустарные цеха по производству алкоголя обнаруживаются чуть ли не каждый день, но пока есть спрос, будет и нелегальное производство", - уверен эксперт. Лишь общее повышение уровня жизни и культуры употребления алкоголя поможет людям перейти с "паленой" водки на качественные напитки.

При этом Дробиз напоминает, что минимальные цены, которые устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям, что дешевле этой стоимости легальный качественный алкоголь в магазинах, имеющих лицензию на продажу спиртного, стоить не может.