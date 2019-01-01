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01.01.2019 14:26
Рубрика: Экономика

В России выросли тарифы ЖКХ

Коммунальные платежи будут повышены в 2019 году в два этапа: на 1,7 процента с 1 января и на 2,4 процента с 1 июля. Однако рост не будет равномерным. Каким-то регионам установили минимальную планку повышения платежей, а кто-то сможет увеличить суммы в платежках больше, чем в среднем по стране.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс повышения платежей - на 1,7 процента. А вот с 1 июля субъекты РФ смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом.

Самый низкий предельный индекс - 2 процента установлен для Адыгеи, Республики Башкортостан, Пермского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской областей. Всего такой "потолок" роста тарифов установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента, что ниже среднего показателя по стране.

Фото: Игорь Курашов/ РГ
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Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Республика Дагестан (3,8 процента), Московская (3,5 процента) и Тульская (3,4 процента) области.

Есть регионы, в которых ситуация со сбором платежей идет хорошо. К ним относятся Москва и города-милионники, так как их власти много внимания уделяют разработке подзаконных актов, адаптации федерального законодательства к местным условиям, рассказывает исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний Вера Москвина. Совсем другая ситуация в ряде республик Северного Кавказа, где платежи низкие и растут очень медленно. Даже если их повысить, то собрать начисленные суммы будет очень трудно. Поэтому на этих территориях приходится действовать осторожно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Лидирует по долгам ЖКХ Северо-Кавказский округ, в котором неоплаченные счета есть у каждого пятого потребителя. Среди регионов больше всего неоплаченных счетов у жителей Республик Ингушетия (65,3 процента) и Дагестан 43,2 (процента), свидетельствуют данные РАНХиГС. Цифры шокирующие, но в сравнении с прошлым годом показатели улучшились. А уж если сравнить с 2013 годом, так и вовсе видна четкая положительная динамика. В Ингушетии пять лет назад объем неоплаченных счетов составлял 87 процентов.

Больше среднероссийского доля неплательщиков в регионах Уральского, Дальневосточного (по 5,2 процента) и Сибирского (6 процента) федеральных округов. Но если в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах этот показатель улучшается, то в Уральском округе число неплательщиков растет.

В целом по стране в первом полугодии 2018 года неоплаченными остались 4,7 процента всех счетов. Это лучший показатель за последние семь лет. Самой высокой задолженность за аналогичный период была в 2010 году, когда не оплаченными оставались 9,9 процента всех выставленных счетов.

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ
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