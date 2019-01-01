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01.01.2019 01:25
Рубрика: Экономика

В России заработало новое пенсионное законодательство

Текст: Марина Гусенко
С 1 января вступает в силу новое пенсионное законодательство. Напомним, что именно оно изменит в жизни россиян.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Первое и главное, постепенно начнет меняться возраст выхода на пенсию для большинства жителей страны. Он будет увеличиваться на полгода в год, и с 2028 года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины - в 65.

Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве

В наступающем году, соответственно, пенсионный возраст для женщин начнется с 55,5 года, для мужчин - с 60,5.

Второе - в законодательстве закрепляется новое понятие - лица предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за пять лет до назначения страховой пенсии. Этот новый термин стал необходимым, потому что именно для людей этой категории вводятся с нового года льготы и преференции.

Теперь обо всем по порядку.

Кто раньше

Пенсионный возраст начнет повышаться не для всех россиян. Есть немало категорий, которых это не коснется. Речь о людях, которые живут и трудятся в особых условиях, о работниках, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда в угольной, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые "списки", получателях досрочной пенсии по социальным основаниям, пострадавших от техногенных катастроф (чернобыльцах, семипалатинцах). Также сохранены "старые" условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Смогут выйти на пенсию досрочно и многодетные матери.

Для женщин, у которых пять и более детей, все осталось, как прежде - они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока - в 57 лет. Если четверо детей - на четыре года раньше, в 56 лет. Но при этом у женщины должен быть и страховой стаж не менее 15 лет. Это не значит, что многодетная мать должна не только воспитать детей, но и 15 лет отработать в какой-то организации.

Фото: depositphotos.com
Пенсионеры сами смогут рассчитать прибавку к своей пенсии

Дело в том, что когда она находится в отпуске по уходу за ребенком, государство перечисляет за нее взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), таким образом, формируется или продляется ее страховой стаж.

Особая ситуация с бюджетниками - работниками образования, здравоохранения, творческими работниками. Институт досрочных пенсий для них тоже сохраняется, но несколько модернизируется. Новые требования к специальному стажу для них не установлены - это от 15 до 30 лет, в зависимости от категории таких работников. Но, так как увеличивается общий возраст выхода на пенсию, для этих работников пенсионный возраст тоже повышается - на восемь лет.

То есть если сейчас учительница пришла работать в школу в 22 года и стаж, дающий право на досрочную пенсию, для нее 25 лет, значит, она выходит на пенсию в 47 лет. По новому закону она пойдет на заслуженный отдых в 55 лет.

Как ранее отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, после приобретения "спецстажа" бюджетники смогут продолжать работать по специальности или уйти работать в другую сферу. За эти годы за них будут перечислять взносы в ПФР, и их пенсия в итоге будет выше, чем если бы они вышли на нее "по-старому".

Также послабление сделано для людей, рано начавших трудовую деятельность. Женщины, имеющие страховой стаж не менее 37 лет, а мужчины - не менее 42 лет, смогут выйти на пенсию за два года до наступления пенсионного возраста.

Как ранее отмечал Владимир Путин, труднее всего будет людям, которые первыми столкнутся с повышением пенсионного возраста. И чтобы облегчить их вхождение в новые реалии, для них установлена специальная льгота. Например, человек, который должен по новому пенсионному возрасту выйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это на полгода раньше - в июле 2019 года. Такое послабление сделано для тех, кому предстоит идти на заслуженный отдых в 2019-2020 годах.

Платим меньше

Несмотря на постепенное увеличение возраста выхода на пенсию льготы на оплату налогов на землю и имущество россияне получат при достижении "старого" пенсионного возраста - 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. В некоторых регионах для людей этого возраста также сохранят местные льготы. Например, по уплате транспортного налога.

А что с работой

В связи с изменением пенсионного законодательства, у людей предпенсионного возраста появятся преференции на рынке труда.

Работодателям придется нести уголовную ответственность за незаконное увольнение человека в этом возрасте или отказе ему в трудоустройстве по причине возраста.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Пенсии вырастут у 31 миллиона неработающих пенсионеров

А для того, чтобы люди предпенсионного возраста увереннее чувствовали себя на рынке труда и шли в ногу со временем, для них уже с этого года предусмотрена возможность бесплатно переобучиться или повысить квалификацию. Пройти обучение смогут как работающие люди "серебряного" возраста, так и безработные. Организовывать процесс будут службы занятости, работодатели, "Ворлдсклиллс Россия".

Если человек все равно потеряет работу, сможет зарегистрироваться безработным и получить более высокое пособие - до 11280 рублей в месяц (безработным других возрастов будут платить не более 8000 рублей).

Болеть не полагается

Так как люди старшего возраста нуждаются в более тщательной заботе о здоровье, в законодательстве закреплено, что работодатели обязаны каждый год давать сотрудникам предпенсионного возраста дополнительный отпуск - два дня с сохранением зарплаты на прохождение бесплатной диспансеризации.

Кошелек потяжелеет

Пенсионные преобразования нужны, в частности, для того, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров и обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед.

В 2019 году пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,05 процента или в среднем на одну тысячу рублей. И они будут прибавлять по тысяче ежегодно по 2024 год включительно. Таким образом, если в 2018 году средняя пенсия в России составляла немногим больше 14 тысяч рублей, то в 2024 году ее средний размер составит более 20 тысяч рублей.

За горизонтом 2024 года изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции, подчеркивал ранее Владимир Путин.

Предусмотрено в новом пенсионном законодательстве "особое" повышение пенсий для сельских жителей. Помимо одинаковой для всех неработающих пенсионеров прибавке в тысячу рублей, сельским жителям на 25 процентов увеличат фиксированную выплату (она является частью страховой пенсии, ее размер в 2019 году 5334,2 рубля). Таким образом, сельчане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, до сих пор проживающие на селе и неработающие получат дополнительную прибавку в среднем в 1300-1400 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Изменение пенсионного законодательства
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