В Сирии зафиксировано 10 нарушений перемирия

Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии десять нарушений перемирия за сутки. Об этом сообщили сегодня в Минобороны России. При этом турецкие наблюдатели зафиксировали еще восемнадцать нарушений.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб - 3, Латакия - 1, Хама - 5, Алеппо - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб - 11, Хама - 7", - отмечается в бюллетене российского военного ведомства.

Напомним, в Сирии создано четыре зоны деэскалации. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.