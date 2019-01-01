Видео: кровавая война Хищника с Санта-Клаусом

Перезапущенная франшиза "Хищник" отпраздновала свое издание на Blu-Ray и DVD, которое совпало с новогодними праздниками, яркой мультяшной короткометражкой о противостоянии монстров с Санта-Клаусом, его эльфами и оленями.

Тизер, о котором мы писали, был достаточно многообещающим, и сам двухминутный мульфильм, размещенный на YouTube-канале 20th Century Fox, не разочаровал.

Если вы еще не успели его посмотреть, считайте, вам повезло: первые дни января - лучшее для этого время. Кровавый рождественский кроссовер - замечательный способ слегка прочистить заплывшие холодцом и майонезом мозги.