Новости

Критики назвали главный российский фильм 2018 года 17:33
Умер легендарный актер Болливуда 80-х Кадер Кхан 17:05
"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате 16:31
Тизер и постер: объявлена дата выхода 3-го сезона "Очень странных дел" 15:23
Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix 15:07

Видео: кровавая война Хищника с Санта-Клаусом

Новости
    01.01.2019, 15:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ 20th Century Fox Фото: youtube.com/ 20th Century Fox
Фото: youtube.com/ 20th Century Fox

Перезапущенная франшиза "Хищник" отпраздновала свое издание на Blu-Ray и DVD, которое совпало с новогодними праздниками, яркой мультяшной короткометражкой о противостоянии монстров с Санта-Клаусом, его эльфами и оленями.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix

Тизер, о котором мы писали, был достаточно многообещающим, и сам двухминутный мульфильм, размещенный на YouTube-канале 20th Century Fox, не разочаровал.

Если вы еще не успели его посмотреть, считайте, вам повезло: первые дни января - лучшее для этого время. Кровавый рождественский кроссовер - замечательный способ слегка прочистить заплывшие холодцом и майонезом мозги.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В возрасте 95 лет умер легендарный деятель индийского кино Мринал Сен 31.12.2018
Умер вокалист группы Walk off the Earth "Бородач" 31.12.2018
Саша Савельева прояснила свое будущее в группе "Фабрика" 31.12.2018
Авторитетный сайт о кино назвал лучшие сериалы 2018 года 30.12.2018
⧣ видео
Фото: youtube.com
Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел 29.12.2018
Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели "Кабы не было зимы" 29.12.2018
Видео: Борис Гребенщиков оригинально поздравил поклонников с Новым годом 28.12.2018
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Netflix
В Сети появилась игра из нового эпизода "Черного зеркала" 29.12.2018
Видео: рептилоиды Джобс и Гитлер - в трейлере "Железного неба 2" 28.12.2018
Вышел трейлер интерактивного полнометражного фильма "Черное зеркало" 27.12.2018
⧣ комедия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива 30.12.2018
Умерла актриса из ситкома "Друзья" Джун Уитфилд 30.12.2018
Звезда фильмов "Один дома" возьмет имя Маколей Маколей Калкин Калкин 28.12.2018