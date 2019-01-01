Володин принял участие в церемонии инаугурации президента Бразилии

Делегация нижней палаты во главе со спикером вылетела из Москвы в то время, пока остальные россияне садились за новогодний стол - вечером 31 декабря. Депутаты, представляющие все думские фракции, встретили 2019-й прямо на борту самолета. Не обошлось и без новогоднего обращения президента - речь российского лидера и бой курантов делегация заслушала при помощи ноутбука. "Как встретишь, так и проведешь", - шутили депутаты, предсказывая насыщенный международными контактами год.
Праздновать Новый год по бразильскому времени политики не стали - в столице республики их ждала непростая программа, включающая не только участие в церемонии инаугурации, но и переговоры с коллегами.
На встрече Володина с бразильским спикером Родриго Майя, в частности, была поднята образовательная тема. Глава нижней палаты Бразилии предложил развивать совместно с Россией образовательные проекты. Вячеслав Володин это предложение поддержал, отметив, что в РФ - огромное количество вузов. Председатель Госдумы, кроме того, подчеркнул необходимость уделить внимание теме обмена студентов между двумя странами.
Политики обсудили и значимость активации контактов между парламентариями России и Бразилии, в том числе в рамках взаимодействия БРИКС. Отметим, что председательство в организации, в которую также входят Индия, Китай и ЮАР, с 1 января перешло к Бразилии.
После разговора с коллегами делегация направилась непосредственно на церемонию вступления Болсонару в должность. Торжественное мероприятие было организовано в несколько этапов и прошло в условиях усиленных мер безопасности - в ходе одного из предвыборных мероприятий на политика было совершено покушение. Он получил опасное ранение ножом, что привело к нескольким хирургическим операциям.
Новый президент вместе с супругой прибыл в здание Национального конгресса на кабриолете, где принес присягу и выступил с речью в присутствии представителей законодательной и судебной власти, а также зарубежных гостей.
Среди высокопоставленных участников церемонии - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Майкл Помпео. В числе гостей также президенты Колумбии, Парагвая, Перу, Португалии, Уругвая и Чили. Всего же участниками церемонии стало 39 иностранных делегаций - в том числе и российские депутаты.
Свидетелями инаугурации смогли стать бразильцы и туристы - они заполнили протяженную площадь, расположенную вдоль основных административных зданий Бразилиа. Многие зрители держали в руках флаги страны.
Политик в своей речи обещал работать над построением общества, в котором не будет ни дискриминации, ни господствующей идеологии. Он призвал парламентариев "принять участие в миссии по полному освобождению родины от ига коррупции, преступности, безответственного отношения к экономике и подчинения идеологическим принципам".
Глава государства завершил выступление основным лозунгом своей предвыборной кампании: "Бразилия превыше всего, Бог превыше всех".
Затем начался военный парад. В ходе следующей части церемонии избранный президент Бразилии получит от уходящего лидера страны Мишела Темера президентскую ленту - символ власти, выполненный в цветах желто-зеленого национального флага страны.
Кроме того, новый президент республики выступит с обращением к нации и официально объявит о назначении министров своего правительства. Поприветствует он и иностранных гостей.
Заключительным этапом должен стать прием, который глава государства дал в помещении МИД для иностранных гостей. В ходе этого мероприятия избранный президент, как ожидается, неформально переговорит главами делегаций. Лично поздравить Болсонару со вступлением в должность сможет и Вячеслав Володин - ожидается их краткое общение.
Отметим, что впервые за долгие годы власть в Бразилии перешла к политику, которые придерживается крайне правых убеждений. Кредо Болсонару - стать "железной рукой" для своей страны.
Избранный бразильский лидер выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия, призывает к защите национальной промышленности и скептически относится к необходимости отстаивать права меньшинств. Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс.
"Площадкой" инаугурации спикер Госдумы воспользовался также для того, чтобы наладить диалог с Испанией. На встрече с лидером Конгресса депутатов Аной Пастор обсуждалась необходимость системного диалога. Вячеслав Володин пригласил собеседницу выступить на заседании Госдумы. Он заметил: только посетив Россию лично, парламентарии смогут узнать, что на самом деле происходит в нашей стране.
"От всего сердца благодарны вам за ваше приглашение, как только повестка нам позволит, мы вас обязательно посетим", - обещала председатель нижней палаты испанского парламента, заметив, что сейчас внутриполитическая ситуация в стране непростая.
Затронули и проблемную для отношений тему санкций. Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия считает такого рода ограничения недопустимым методом давления на другие страны. Он напомнил, что в результате санкционной политики Евросоюза, членом которого является Испания, серьезно "просел" товарооборот.
Вячеслав Володин призвал испанских коллег работать над решением проблем вместе. Ведь именно открытый диалог должен лежать в основе отношений, основанных на принципах взаимоуважения. Ана Пастор согласилась с российской позицией и заверила, что "Испания всегда поддерживала и будет поддерживать" диалог с нашей страной. Кроме того, она поблагодарила РФ за технологическую поддержку испанских предприятий.