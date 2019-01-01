Володин принял участие в церемонии инаугурации президента Бразилии

В Бразилии приведен к присяге новый президент Жаир Болсонару, который обещал стать "железной рукой" для своей страны. Россию на церемонии представил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Делегация нижней палаты во главе со спикером вылетела из Москвы в то время, пока остальные россияне садились за новогодний стол - вечером 31 декабря. Депутаты, представляющие все думские фракции, встретили 2019-й прямо на борту самолета. Не обошлось и без новогоднего обращения президента - речь российского лидера и бой курантов делегация заслушала при помощи ноутбука. "Как встретишь, так и проведешь", - шутили депутаты, предсказывая насыщенный международными контактами год.

Праздновать Новый год по бразильскому времени политики не стали - в столице республики их ждала непростая программа, включающая не только участие в церемонии инаугурации, но и переговоры с коллегами.

На встрече Володина с бразильским спикером Родриго Майя, в частности, была поднята образовательная тема. Глава нижней палаты Бразилии предложил развивать совместно с Россией образовательные проекты. Вячеслав Володин это предложение поддержал, отметив, что в РФ - огромное количество вузов. Председатель Госдумы, кроме того, подчеркнул необходимость уделить внимание теме обмена студентов между двумя странами.

Политики обсудили и значимость активации контактов между парламентариями России и Бразилии, в том числе в рамках взаимодействия БРИКС. Отметим, что председательство в организации, в которую также входят Индия, Китай и ЮАР, с 1 января перешло к Бразилии.

После разговора с коллегами делегация направилась непосредственно на церемонию вступления Болсонару в должность. Торжественное мероприятие было организовано в несколько этапов и прошло в условиях усиленных мер безопасности - в ходе одного из предвыборных мероприятий на политика было совершено покушение. Он получил опасное ранение ножом, что привело к нескольким хирургическим операциям.

Новый президент вместе с супругой прибыл в здание Национального конгресса на кабриолете, где принес присягу и выступил с речью в присутствии представителей законодательной и судебной власти, а также зарубежных гостей.

Среди высокопоставленных участников церемонии - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Майкл Помпео. В числе гостей также президенты Колумбии, Парагвая, Перу, Португалии, Уругвая и Чили. Всего же участниками церемонии стало 39 иностранных делегаций - в том числе и российские депутаты.

Свидетелями инаугурации смогли стать бразильцы и туристы - они заполнили протяженную площадь, расположенную вдоль основных административных зданий Бразилиа. Многие зрители держали в руках флаги страны.

Политик в своей речи обещал работать над построением общества, в котором не будет ни дискриминации, ни господствующей идеологии. Он призвал парламентариев "принять участие в миссии по полному освобождению родины от ига коррупции, преступности, безответственного отношения к экономике и подчинения идеологическим принципам".

Глава государства завершил выступление основным лозунгом своей предвыборной кампании: "Бразилия превыше всего, Бог превыше всех".

Затем начался военный парад. В ходе следующей части церемонии избранный президент Бразилии получит от уходящего лидера страны Мишела Темера президентскую ленту - символ власти, выполненный в цветах желто-зеленого национального флага страны.

Кроме того, новый президент республики выступит с обращением к нации и официально объявит о назначении министров своего правительства. Поприветствует он и иностранных гостей.

Заключительным этапом должен стать прием, который глава государства дал в помещении МИД для иностранных гостей. В ходе этого мероприятия избранный президент, как ожидается, неформально переговорит главами делегаций. Лично поздравить Болсонару со вступлением в должность сможет и Вячеслав Володин - ожидается их краткое общение.

Отметим, что впервые за долгие годы власть в Бразилии перешла к политику, которые придерживается крайне правых убеждений. Кредо Болсонару - стать "железной рукой" для своей страны.

Избранный бразильский лидер выступает за право сограждан на свободное приобретение и ношение оружия, призывает к защите национальной промышленности и скептически относится к необходимости отстаивать права меньшинств. Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс.

Между тем

"Площадкой" инаугурации спикер Госдумы воспользовался также для того, чтобы наладить диалог с Испанией. На встрече с лидером Конгресса депутатов Аной Пастор обсуждалась необходимость системного диалога. Вячеслав Володин пригласил собеседницу выступить на заседании Госдумы. Он заметил: только посетив Россию лично, парламентарии смогут узнать, что на самом деле происходит в нашей стране.

"От всего сердца благодарны вам за ваше приглашение, как только повестка нам позволит, мы вас обязательно посетим", - обещала председатель нижней палаты испанского парламента, заметив, что сейчас внутриполитическая ситуация в стране непростая.

Затронули и проблемную для отношений тему санкций. Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия считает такого рода ограничения недопустимым методом давления на другие страны. Он напомнил, что в результате санкционной политики Евросоюза, членом которого является Испания, серьезно "просел" товарооборот.

Вячеслав Володин призвал испанских коллег работать над решением проблем вместе. Ведь именно открытый диалог должен лежать в основе отношений, основанных на принципах взаимоуважения. Ана Пастор согласилась с российской позицией и заверила, что "Испания всегда поддерживала и будет поддерживать" диалог с нашей страной. Кроме того, она поблагодарила РФ за технологическую поддержку испанских предприятий.