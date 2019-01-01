Выбор "РГ": Семь книг на каждый день новогодних каникул

Зимние каникулы - это время, когда следует завернуться в плед с большой интересной книгой (в идеале - вдруг полученной в подарок), чтобы предаться неспешному чтению под завывание вьюги… Так гласит одна из самых устойчивых предновогодних легенд, в которую взрослым так же хочется верить, как детям - в Деда Мороза. Вот семь книг "под елочку" - по одной на каждый день каникул (исключая 1-е число - его, разумеется, надо провести на лыжах), которые помогут воплотить эту мечту в жизнь.

1. Майкл Коллинз и др. "Книги, изменившие историю". Пер. с англ. А Жирнова. М.: ЭКСМО, 2019

Наверное, книга, больше всего соответствующая представлению о "новогоднем чтении" - огромная, необычная и необыкновенно красивая. По сути дела это средневековый компендиум - кратчайший, но щедро иллюстрированный пересказ сотни важнейших, по мнению команды авторов во главе с выпускником Папского института христианской археологии отцом Майклом Коллинзом, книг за всю письменную историю человечества - от древнеегипетской "Книги мертвых" и китайского "И Цзин" до "Сказа про два квадрата" Эля Лисицкого, "Маленького принца" и, как это ни странно, "Красной книжечки" Мао Цзэдуна. Характерной особенностью подхода команды историков является то, что они перечисляют не просто книги как тексты, а указывают и показывают конкретные издания, хранящиеся в определенных местах. Например, не просто Коран, а конкретный Голубой Коран, созданный в середине IX века для мечети в тунисском Кайрунане. И не просто "Дон Кихот", а первое издание 1605 года размером 14,8 х 9,8 см, содержащее 668 страниц. Поэтому же, кстати, "Басни в стихах" Эзопа отнесены к периоду "1650-1899": рассматривается их первое английское издание в пересказе Джона Ньюбери 1765 года.

Подобный англоцентризм, естественный для английских авторов, может невольно задеть русского читателя. Есть "Словарь английского языка" Самюэля Джонсона - но где же "Словарь живого великорусского языка" Владимира Даля? Неудивительно, что есть "Хижина Дяди Тома" - страстный призыв к отмене рабства, но где же "Записки охотника"? Вопросы, впрочем, к издателям, а не к авторам.

2. Алексей Леонов. "Человек и Космос". М: Космоскоп, 2017

В отряде космонавтов первого королёвского набора заурядных людей не было, но Алексей Леонов выделялся даже там. В первую очередь - своей необыкновенной везучестью, то есть интуицией, способностью ровно в нужный момент "взять управление на себя" и найти выход в самой нештатной ситуации. Именно это чутье, распознанное, в свою очередь, гениальным чутьем Королева, позволило Алексею Архиповичу успешно завершать сложнейшие миссии - выход в открытый космос (за драматическими подробностями сейчас можно отправлять к недавнему фильму) и стыковку "Союз" - "Аполлон". Леонов доложен был возглавить и советский лунный экипаж, но не случилось. Зато во всем остальном Алексей Леонов реализовался сполна. В первую очередь - в космической, во всех смыслах, живописи, которую эта книга-альбом представляет в полном цвете. Не стоит забывать, что Алексей Леонов, кажется, до сих пор единственный активно действующий живописец, видевший черноту космоса своими глазами, а не глазами сколь угодно чувствительных телеобъективов.

Две главных линии жизни Алексея Леонова, живопись и космос раскрываются здесь через призму его творчества. Но выпущенную маленьким специализированным издательством книгу можно назвать не только книгой о Леонове, но и летописью нашей космонавтики. Чего стоят неформальные фотографии и авторские карандашные наброски Сергея Королева, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и многих других.

3. Пол Остер. "4321". Пер. с англ. М. Немцова. М.: ЭКСМО, 2019

990-страничная сага одного из самых своеобычных и титулованных американских писателей современности (и в переводе одного из самых своеобразных переводчиков-американистов Максима Немцова), выпущенная им после семилетнего перерыва, три года из которых были посвящены упорной работе как раз над этой книгой, представляет собой, как и обещает название, четыре варианта: от последнего к первому - судьбы нью-джерсийского обывателя Арчи Фергюсона, внука пешком ушедшего из Минска в Америку Исаака Резникова. От судьбы не уйдешь, и все четыре раза Арчи проживает свою жизнь в одних и тех же обстоятельствах, которые включают в себя не только такие неотменяемые маркеры, как убийство Кеннеди и война во Вьетнаме, но и один и тот же набор родственников, друзей и подружек. Но крупье-автор сдает карты всякий раз немного по-другому: в одном варианте девочка-друг становится подружкой, а в другом - нет… И что от этого меняется? А действительно - что? Что - предопределено, а что зависит от каприза случая? Ответ на этот вопрос Пол Остер и ищет на протяжении почти тысячи страниц.

4. "И слову слово отвечает. Владимир Бибихин - Ольга Седакова. Письма 1992-2004 годов". СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2019

Публикация частной переписки двух людей, один из которых скончался 14 лет назад, а другой жив и, следственно, принимает на себя ответственность за эту публикацию - шаг, всегда встречаемый настороженно. Но в данном случае высочайшая интеллектуальная и моральная репутация корреспондентов снимает какие бы то ни было вопросы об уместности такого шага. О чем бы поэт Ольга Седакова ни беседовала с философом, переводчиком Петрарки и Хайдеггера Владимиром Бибихиным - о политике, культуре, о каких-то частных вопросах - разговор их поднимается до таких высот, что само слежение за ним превращается в захватывающее интеллектуальное приключение. "Как сказать о том, как назвать то, чего никогда еще не было, нигде, ни с кем, что предсказано или предувидено быть не могло, никак, чего никто никогда не видел, не знал, что начинается абсолютно впервые, нигде не расписано?" (из письма В. Бибихина).

5. Стивен Хокинг. "Краткие ответы на большие вопросы". Пер. с англ. С. Бавина. М.: Эксмо, Бомбора, 2018

Как всякого крупного ученого и публичного интеллектуала, Стивена Хокинга засыпали вопросами, далеко выходящими за пределы его прямой специальности - астрофизика - но чрезвычайно важными для вопрошавших, да и не только для них: Есть ли Бог? И как все началось? Можно ли предсказать будущее? И как нам формировать будущее? Сохранится ли жизнь на Земле? И превзойдет ли нас искусственный интеллект? И так далее.

Будучи честным ученым, профессор Хокинг старался давать на эти вопросы честные ответы - соответствующие современному уровню развития науки и своему пониманию ее. А в последний год жизни решился наконец систематизировать и свести эти накопленные ответы в единую книгу. Но не успел довести ее до конца - работу закончила его дочь Люси и сотрудники его фонда. "К счастью, он знал об этой книге. Это был один из проектов, которым он занимался в год, который оказался последним для его пребывания на Земле", - написала Люси в послесловии. А мы можем ненаучно добавить: теперь Стивен Хокинг сам сможет оценить, насколько точны были его земные ответы на "большие вопросы".

6. Флоран Горж, Эрик Фоскяул, Исао Ямадзаки. "История Nintendo. 1889-1980. От игральных карт до Game & Watch". Пер. с франц. А Василевского. М.: Белое Яблоко, 2018

Можно ли говорить не о технологической, а о культурной истории видеоигр? В 2019 году вопрос риторический. Конечно, можно - и история эта весьма прихотлива. В ней, как ни в чем другом, отразилась стремительная (и порой насильственная) модернизация и вестернизация Японии, потому что лишь синтез восточного и западного, японского и американского смог породить это удивительное явление, захватившее нынче весь мир. Впрочем, история компании Nintendo, как явствует из подзаголовка книги, началась гораздо раньше бума электроники, и началась совсем не с того - и это второе, что может удивить неподготовленного читателя. От игральных карт до шлемов виртуальной реальности - это в своем роде покруче, чем пресловутое "от деревянной сохи до космической ракеты". А третье, что способно поразить - на протяжении всего этого времени, свыше ста лет, Nintendo оставалась по сути семейным бизнесом: в 2008 году во главе компании стоял правнук ее основателя.

Словом, интернациональному коллективу автору есть что рассказать и что показать. И они намерены делать это со всем тщанием: нынешняя книга - только первая в задуманной серии. Конца которой пока не видно - как не видно конца видеоиграм.

7. Дж. К. Роулинг. "Сказки Барда Бидля". Пер. с англ. М. Спивак. Художник Крис Ридделл. М: Махаон, 2018

Эта книга - отличный "крючок" для детей и подростков, которые традиционной книге предпочитают ее кино- и компьютерные адаптации. Особенно для тех, кто знают покадрово все фильмы про Гарри Поттера, но так и не удосужились прочесть ни одной книги, легшей в основу киносериала. Во-первых, это весомый элемент "мира Гарри Поттера": собрание притч, якобы передающихся из поколение в поколение в мире волшебников, и уж, само собой, хранящихся в библиотеке Хогвартса. И вообще, с рунического на английский их перевела лично Гермиона Грейнджер. А во-вторых, визуальное буйство Криса Ридделла уж точно не уступает буйству киношников с их спецэффектами. Ну, "сказка ложь, да в ней намек" - сказки эти хоть и стилизованы под древность (что прекрасно передает перевод Марии Спивак - увы, не дожившей до выхода книги), написаны современным автором, к тому же женщиной, к тому же селф-мейд-вумен. Посыл у них весьма современен. Несмотря на весь сказочный антураж.