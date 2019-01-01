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Вышел новый трейлер корейского зомби-фэнтези от Netflix

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    01.01.2019, 15:07
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел новый трейлер зомби-хоррора "Королевство".

Фото: youtube.com/ Iron Sky
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Выходящая в этом году многосерийная адаптация корейских зомби-комиксов от Netflix, чьи основные события разворачиваются в период, когда государство носило название Чосон, напомним, была подписана сразу на два сезона и обзавелась новым роликом, напоминающем постновогоднюю вакханалию.

В центре сюжета окажется кронпринц, которому предстоит самоубийственная миссия: избавить страну от таинственного вируса, который оживляет покойников и превращает последних в кровожадных зомби.

Крестьяне тем временем сражаются с разлагающимися гостями всеми подручными способами - кустарными крематориями, бамбуковыми "ежами" и острыми мотыгами, но если в ближайшее время не разработать более радикальные способы борьбы с нежитью, то странная чума поглотит страну и вырвется за ее пределы.

Премьера 25 января.

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