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Вышел тизер второго сезона успешного сериала "Убивая Еву"

Новости
    01.01.2019, 21:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ BBC America Фото: youtube.com/ BBC America
Фото: youtube.com/ BBC America

Появились тизер и кадры второго сезона "Убивая Еву".

Криминальный женственный spy-триллер про дамские "кошки-мышки" с черным юмором, удавкой и париками настолько приглянулся зрителям, что съемки второго сезона стартовали без особых промедлений.

Свежий ролик демонстрирует, что киллерша с отсутствующей эмпатией и русскими корнями Вилланель (Джоди Комер) вновь встретится с упрямой идеалисткой из спецслужб агентом Поластри (Сандра О), но на этот раз их специфические рабоче-платонические отношения переходят на другой уровень.

Также во втором сезоне появятся новые герои, которые внесут дополнительный хаос и в без того непростые отношения между главными героинями.

Выход второго сезона запланирован на этот год, точная дата последует позже.

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