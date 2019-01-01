Вышел тизер второго сезона успешного сериала "Убивая Еву"

Появились тизер и кадры второго сезона "Убивая Еву".

Криминальный женственный spy-триллер про дамские "кошки-мышки" с черным юмором, удавкой и париками настолько приглянулся зрителям, что съемки второго сезона стартовали без особых промедлений.

Свежий ролик демонстрирует, что киллерша с отсутствующей эмпатией и русскими корнями Вилланель (Джоди Комер) вновь встретится с упрямой идеалисткой из спецслужб агентом Поластри (Сандра О), но на этот раз их специфические рабоче-платонические отношения переходят на другой уровень.

First ‘Killing Eve’ Season 2 Images Tease the Next Twisted Chapter https://t.co/pITeSjzjdu pic.twitter.com/VTsXI7U5b9 — Production Weekly (@prodweek) 27 декабря 2018 г.

Также во втором сезоне появятся новые герои, которые внесут дополнительный хаос и в без того непростые отношения между главными героинями.

Выход второго сезона запланирован на этот год, точная дата последует позже.