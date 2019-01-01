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01.01.2019 09:59
Рубрика: Экономика

За посылки из-за границы дороже 500 евро теперь надо платить пошлину

Текст: Надежда Толстоухова
С 1 января года вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы с 1500 до 500 евро наземным или морским транспортом, и с 1000 до 500 евро - в международных почтовых отправлениях. За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их стоимости.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: по стоимости - 10 тысяч евро, по весу - 50 килограммов.

"На уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было принято решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза. Оно предполагает два этапа: снижение до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020 года", - сообщили "Российской газете" в министерстве финансов РФ.

То есть в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца. Эта сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес посылок - 31 килограмма. Еще через год учитываться будет цена и вес каждой отдельной посылки, которые не должны быть больше 200 евро по цене и 31 килограмма по весу. Количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничиваться не будет.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной продукции. Так, без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро.

Новое правило распространяется на все страны, входящие в ЕАЭС: Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) позволяет странам-участницам союза устанавливать и более низкие пороги беспошлинного ввоза товаров. К примеру, в Армении он равен 350 евро, а в Беларуси - всего 22 евро.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Между тем, мало кто из простых покупателей заказывает за рубежом по-настоящему дорогие товары. По данным исследовательского центра Ромир, средняя сумма заказа россиян в интернет-магазинах равна 9146 рублей, или 117 евро. А чаще всего они заказывают доступные по цене вещи стоимостью от 10 до 50 евро (780 - 3900 рублей). Об этом заявили 39 процентов опрошенных. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16 процентов, от 100 до 200 евро - девять. "Дотянули" до верхней границы беспошлинного ввоза товаров лишь пять процентов покупателей. Именно им и придется с будущего года платить пошлину. "Большинство граждан, совершающих интернет-покупки, пока ничего не заметят", - считает президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Порог беспошлинной торговли был снижен, чтобы уравнять в правах торговые площадки внутри страны, которые платят НДС и поэтому не могут продавать свой товар дешевле определенного уровня, с зарубежными интернет-магазинами. Российские предприниматели настаивают на том, что пошлину нужно брать за ввоз любого товара из-за границы. По их мнению, только так отечественный бизнес сможет соперничать с электронными торговыми площадками из Китая и США. За внедрение нулевого порога беспошлинной торговли и снижение размера пошлины до 20 процентов выступает ФТС, примерно той же позиции придерживается и минфин. Но пока конкретных законопроектов по этому поводу нет.

Экономика ВЭД Вступают в силу в январе 2019 года
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