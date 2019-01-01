Новости

Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК 19:51
Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам 19:48
ALO magazine назвал "Путешествие в Рождество" лучшим зимним фестивалем 19:32
На счёт для пострадавших в Магнитогорске перечислено около 6 млн руб 19:29
В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 19:23
Количество жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти человек 19:21
Московский транспорт перевез более 600 тыс. человек в новогоднюю ночь 19:17
Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу 19:17
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции 19:12
Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!" 19:10
Участок Арбатско-Покровской линии закроют для модернизации инфраструктуры 19:06
Дагестан соболезнует Магнитогорску 19:05
В Петербурге мужчина задержан за убийство 14-летней падчерицы 18:40
СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева 18:29
Глава Калмыкии призвал помочь пострадавшим в Магнитогорске 18:17
Отец спасенного в Магнитогорске младенца дежурит у реанимации 18:00
Видео: Индийские женщины выстроили живую стену длиной 620 км 18:00
Волгоград пожелал выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 17:46
Критики назвали главный российский фильм 2018 года 17:33
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали 17:18
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира 17:08
Умер легендарный актер Болливуда 80-х Кадер Кхан 17:05
В Москве открыли около 100 площадок для запуска фейерверков 16:54
Состояние младенца, спасенного в Магнитогорске, назвали крайне тяжелым 16:50
"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 19:17
Рубрика: Власть

Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу

Текст: Владислав Куликов
Родственники задержанного ФСБ американца Пола Уилана сообщили, что он отставной морской пехотинец, имеет также опыт работы в правоохранительных органах, а сейчас работает в частном бизнесе в области систем безопасности.
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Об этом рассказал телекомпании CNN его брат Дэвид Уилан. Как передает ТАСС, по словам брата, бывший морпех приехал в Москву на свадьбу.

Сами родственники заявляют, что не верят в причастность мужчины к разведке. Тем не менее, по словам эксперта, имевшего опыт работы в спецслужбах, прозвучавшая информация дает веские основания предполагать, что у задержанного действительно вполне могла быть двойная жизнь.

Фото: Depositphotos
Генерал ФСБ в отставке прокомментировал задержание американца в Москве

"Бывшие военнослужащие активно вербуются ЦРУ для полевой работы, - сказал "РГ" один из экспертов, имеющий опыт работы в спецслужбах. - А частный бизнес в области систем безопасности может служить прикрытием для установления необходимых разведывательных контактов. Тем более что родственники подтвердили, что задержанный бывал в России по делам бизнеса".

Сейчас, как рассказывают родные Уилана, Пол приехал на свадьбу своего бывшего сослуживца по морской пехоте. При этом в интервью Wall Street Journal Дэвид Уилан подтвердил, что по делам службы его брат Пол часто посещал Россию. "Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться", - заявил Дэвид Уилан. Он рассказал, что Пол перестал выходить на связь с 28 декабря, что для него нехарактерно.

Согласно официальной информации, американец был задержан в Москве при проведении шпионской акции. Из этого сообщения можно сделать вывод, что Пола Уигана взяли с поличным. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Подробностей дела не сообщается. Американские власти были своевременно оповещены нашим МИДом о задержании гражданина США. Как сообщает ТАСС, дипломаты США надеются посетить задержанного в Москве американца в течение 72 часов.

"Заявления родственников не удивительны: задержанные разведчики в большинстве своем предпочитают либо отрицать вину, либо молчать, если взяты с поличным и отрицать бессмысленно, - рассказал собеседник "РГ". - Кроме того, родственники могли и не знать о работе задержанного на разведку. Если он работал под прикрытием, о таких вещах семье сообщать не принято. Не сомневаюсь также, что и Госдепартамент и спецслужбы США будут либо молчать, либо активно отрицать связь задержанного с разведкой. Это стандартная тактика поведения в таких ситуациях. Ни молчание, ни отрицание сами по себе не являются доказательствами невиновности. Вряд ли бы ФСБ пошло на задержание американского гражданина, не имея веских оснований".

Фото: REUTERS
ВС разъяснил, когда нельзя наказывать за покупку "шпионской" техники

По словам эксперта, свадьба вполне могла быть настоящей, но при этом поездка на это мероприятие - быть прикрытием для каких-то тайных акций. "Разработка легенды необходимая часть подготовки любой акции, - рассказывает эксперт. - Грубо говоря, у любого разведчика должна быть стройная версия, что он делал, почему оказался именно в этом месте в этот час. Реальные события служат отличными легендами, так как версии должны быть достоверными и не вызывать вопросов. Но подобные задержания не производятся спонтанно. Можно сделать вывод, что наша контрразведка давно наблюдала за Полом Уиланом и собирала материал".

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов предположил, что задержание американца обусловлено "действительно серьезными факторами". Как передает РИА Новости, он также напомнил о заявлениях руководства ЦРУ о том, что российские осведомители стали отправлять в центр меньше информации и предположил, что американская разведка усилит ответные меры.

Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом
Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Правосудие Следствие Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира