Задержанный ФСБ американец мог приехать в Россию на свадьбу

Об этом рассказал телекомпании CNN его брат Дэвид Уилан. Как передает ТАСС, по словам брата, бывший морпех приехал в Москву на свадьбу.

Сами родственники заявляют, что не верят в причастность мужчины к разведке. Тем не менее, по словам эксперта, имевшего опыт работы в спецслужбах, прозвучавшая информация дает веские основания предполагать, что у задержанного действительно вполне могла быть двойная жизнь.

"Бывшие военнослужащие активно вербуются ЦРУ для полевой работы, - сказал "РГ" один из экспертов, имеющий опыт работы в спецслужбах. - А частный бизнес в области систем безопасности может служить прикрытием для установления необходимых разведывательных контактов. Тем более что родственники подтвердили, что задержанный бывал в России по делам бизнеса".

Сейчас, как рассказывают родные Уилана, Пол приехал на свадьбу своего бывшего сослуживца по морской пехоте. При этом в интервью Wall Street Journal Дэвид Уилан подтвердил, что по делам службы его брат Пол часто посещал Россию. "Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться", - заявил Дэвид Уилан. Он рассказал, что Пол перестал выходить на связь с 28 декабря, что для него нехарактерно.

Согласно официальной информации, американец был задержан в Москве при проведении шпионской акции. Из этого сообщения можно сделать вывод, что Пола Уигана взяли с поличным. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Подробностей дела не сообщается. Американские власти были своевременно оповещены нашим МИДом о задержании гражданина США. Как сообщает ТАСС, дипломаты США надеются посетить задержанного в Москве американца в течение 72 часов.

"Заявления родственников не удивительны: задержанные разведчики в большинстве своем предпочитают либо отрицать вину, либо молчать, если взяты с поличным и отрицать бессмысленно, - рассказал собеседник "РГ". - Кроме того, родственники могли и не знать о работе задержанного на разведку. Если он работал под прикрытием, о таких вещах семье сообщать не принято. Не сомневаюсь также, что и Госдепартамент и спецслужбы США будут либо молчать, либо активно отрицать связь задержанного с разведкой. Это стандартная тактика поведения в таких ситуациях. Ни молчание, ни отрицание сами по себе не являются доказательствами невиновности. Вряд ли бы ФСБ пошло на задержание американского гражданина, не имея веских оснований".

По словам эксперта, свадьба вполне могла быть настоящей, но при этом поездка на это мероприятие - быть прикрытием для каких-то тайных акций. "Разработка легенды необходимая часть подготовки любой акции, - рассказывает эксперт. - Грубо говоря, у любого разведчика должна быть стройная версия, что он делал, почему оказался именно в этом месте в этот час. Реальные события служат отличными легендами, так как версии должны быть достоверными и не вызывать вопросов. Но подобные задержания не производятся спонтанно. Можно сделать вывод, что наша контрразведка давно наблюдала за Полом Уиланом и собирала материал".

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов предположил, что задержание американца обусловлено "действительно серьезными факторами". Как передает РИА Новости, он также напомнил о заявлениях руководства ЦРУ о том, что российские осведомители стали отправлять в центр меньше информации и предположил, что американская разведка усилит ответные меры.