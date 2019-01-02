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Рубрика: Экономика

30 лет назад впервые взлетел пассажирский Ту-204

Текст: Наталия Ячменникова
2 января 1989 года с аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова экипаж летчика-испытателя Андрея Талалакина впервые поднял в воздух пассажирский самолет Ту-204. Это последний магистральный авиалайнер, созданный в СССР. Этот полет продолжался 32 минуты.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ту-204/214 - семейство советских, позднее российских средне-дальнемагистральных пассажирских узкофюзеляжных реактивных самолетов. Авиалайнеры этого типа перевозят до 210 пассажиров на расстояние до 6 с половиной тысяч километров. Согласно данным из открытых источников, всего построено около 85 самолетов Ту-204/214.

Фото: YouTube
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По состоянию на декабрь 2018 года, Ту-204 и Ту-214 разных модификаций эксплуатируются Минобороны РФ, Центром подготовки космонавтов "Роскосмоса", ОАК. Специальный летный отряд "Россия" Управления делами президента РФ располагает четырьмя Ту-204 и 14 Ту-214, включая модификации Ту-214ПУ - воздушного командного пункта, предназначенного для перелетов средней дальности по стране и во время зарубежных визитов президента и председателя правительства России.

В 1990-2010-х годах было разработано множество модификаций самолета: Ту-204 - исходная модель;  Ту-204-100 - базовый серийный вариант; Ту-204-100С - грузовая модификация; Ту-204-120 - с двигателями Rolls-Royce ("Роллс-Ройс");  Ту-204-300 - укороченный вариант с повышенной дальностью; Ту-204СМ - дальнейшее развитие Ту-204-100; Ту-214 (Ту-204-200); Ту-214ОН - самолет авиационного наблюдения "Открытое небо".

За все время эксплуатации Ту-204/214 произошла только одна катастрофа. В декабре 2012 г. самолет Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Внуково, погибли пять из восьми членов экипажа. Такие данные приводит ТАСС.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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