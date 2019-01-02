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Рубрика: Культура

5 книг для новогодних каникул

Текст: Анна Шарова
Истории об утраченной магии, одиночный полет на Марс, соревнование магов под куполом цирка, волшебный мир эльфов и "дождевые" книги - мы подобрали для вас 5 сказочных книг для новогодних каникул.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Аромат пряничного печенья мягко обволакивает квартиру. Елка наряжена, а гирлянда радостно подмигивает огоньками. Подарки куплены, их таинственность скрывает пестрая оберточная бумага. В кастрюльке варится глинтвейн. Зимние праздники - самое долгожданное время года. Домашний уют, чтение книг с кружкой какао под теплым пледом. В эти дни появляется время на себя и свой досуг, уже запылившиеся книги спускаются с полок в руки доброжелательных хозяев и бережно укладываются на колени. А для тех, кто уже прочел все, что лежит дома и жаждет новинок, мы подобрали 5 книг для новогодних каникул.

Себастьян де Кастелл. "Механическая птица". М. Эксмо, 2018

Фото: depositphotos.com
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Сказочные снежно-зимние вечера - самое подходящее время, чтобы вспомнить о магии. Новая книга канадского писателя из серии "История утраченной магии" отправит нас в магическое стимпанк путешествие. Главный герой Келлен лишился семьи и дома, но зато обрел настоящих друзей, странствуя по свету вместе с наставницей Фериус Перфекс и своенравным белкокотом Рейчисом. Но кажется, кто-то выдает себя за Келлена из дома Ке. Но кто? И зачем ему это нужно? Карты Фериус и интуиция подсказывают, что ответы кроются в городе удивительных научных открытий Гитабрии, куда стекаются все великие умы и шпионы со всей страны. На Большой Выставке там представят великолепное изобретение - разумную Механическую птицу, которая откроет новую страницу в научных открытиях. Но у этого механизма есть темный секрет, который несет в себе не только благо, но и может спровоцировать войну.

Дэвид Барнетт. "Земля вызывает майора Тома". М. АСТ, 2018

Днем Дэвид Барнетт работает журналистом, а ночью он пишет романы. Он мечтал стать писателем и, повзрослев, понял, что для этого всего лишь нужна - ручка, листок бумаги, воображение и очень-очень много упорства. Его книгу "Hinterland" (кстати, литературный дебют автора) сравнивали с романом Нила Геймана.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Земля вызывает майора Тома" - трогательная и жизнеутверждающая история о дружбе, любви и прощении. Томас Мейджор - ученый-астроном и разочаровавшийся в людях человек. Единственное его желание - навсегда остаться в обществе самого себя. Именно поэтому он решает воспользоваться случайно подвернувшейся ему возможностью совершить одиночный полет на Марс. Теперь его дом - небольшая космическая капсула, поддерживающая контакт с Землей в основном посредством однообразных разговоров с командным пунктом. Но однажды, набрав по спутниковому телефону номер бывшей жены, Томас попадает к совершенно другому человеку... Так в его жизни появляются Глэдис Ормерод и ее внуки Элли и Джеймс - семья, чья судьба отныне будет неразрывно связана с Томасом, семья, которая поможет ему вновь обрести веру в себя и в людей...

Эрин Моргенштерн. "Ночной цирк". М. АСТ, 2018

Творчество американской писательницы Эрин Моргерштерн основано на сказках и мифах, и новая книга не стала исключением. Цирк притягателен, внутри шатра просто должны твориться всевозможные чудеса. Здесь живут и злодеи, и добрые герои, разворачиваются истории любви и противостояния, царит магия. Фоном служит цирковая арена, на которой разворачиваются все основные действия.

Работающий от заката до рассвета "Цирк сновидений” с парящими без страховки акробатами, мистическим лабиринтом и волшебным садом, с фокусником, превращающим свое облачение в птицу, и гадалкой, которая действительно умеет предсказывать будущее. Этот цирк появляется и исчезает без предупреждения, и везде его сопровождают преданные поклонники - мечтатели в отмеченной красным цветом одежде.

Ван Элен Фредерик "Маленький Йоханнес". М. Рипол-Классик 2018

Фото: Салон красоты VOLIFERT STUDIO.
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Для маленьких читателей на нашей полке также найдется книга, хотя взрослые, думаю, не откажутся вернуться на мгновение в сказку. Захватывающая, трогательная и мудрая история голландского писателя стала классикой мировой литературы. Знаменитая сказка об удивительных приключениях мальчика в волшебном мире, полном причудливых существ. Волею обстоятельств маленький Йоханнес каждую ночь попадает в прекрасную страну эльфов. Там царят добро и справедливость, нет бедности и лишений, там никто себя не чувствует одиноким и несчастным. Но в этом сказочном раю тоже случаются происшествия - забавные и не очень; поэтому, когда беззаботным эльфам понадобилась помощь, они решили доверить Йоханнесу их самую великую тайну.

Риэко Хината "Книжная лавка под дождем". М. Поляндрия, 2018

Как привить детям любовь к чтению? Может, рассказать историю о книгах в книге? Атмосфера, как в мультиках Хаяо Миядзаки, добрая и непринужденная. Это согревающая повесть о любви к книгам и вере в них.

По дороге домой японская девочка Руко погналась за улиткой и забрела в "Книжную лавку под дождем". Там ее ждали удивительные "дождевые" книги, а также хозяин лавки дронт Додо и его помощница Мамайкл с послушными ей эльфами. Хозяин лавки рассказал ей, что книги эти вырастают под дождем, который льется прямо с потолка на книжные семена - забытые человеческие мечты...

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