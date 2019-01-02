60 лет назад была запущена первая в мире космическая станция "Луна-1"

Новости

В Магнитогорске из-под завалов рухнувшего дома достали попугая 12:00
СМИ: Задержанного в Москве американца уволили из морпехов за воровство 11:44
В Кузбассе "новогодним" малышам вручат премии и медали 11:42
В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза 11:30
Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина 11:24
Пропажей рыбаков в Хабаровском крае заинтересовался СК 11:24
Ученые рассказали, к чему приведет месяц без алкоголя 11:15
Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 16 человек 11:11
Сибирские ученые нашли плагиат в фильме "Аквамен" 11:07
Тереза Мэй готовит экстренное заседание по Brexit 10:59
Среди погибших под завалами в Магнитогорске есть ребенок 10:46
В ДТП под Иркутском погиб водитель, пострадали трое детей 10:41
Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии 10:40
Под Брянском трое детей погибли при пожаре 10:30
В Магнитогорске из-под завалов дома извлекли 14 погибшего 10:25
Трамп ожидает снижения цен на бензин в США в 2019 году 10:22
В Китае тестируют школьную форму со встроенным чипом 10:20
Видео: Как выглядят елки от кутюр 10:14
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о "Порошенко под столом" 10:11
Цены на золото начали расти 10:00
Для нефтяников введен новый налог на добычу 09:52
Скворцова лично проконтролирует состояние мальчика из Магнитогорска 09:48
Нового мэра мексиканского города убили через полтора часа после присяги 09:45
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Магнитогорске 09:40
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 13 погибших 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 10:50
Рубрика: Общество

60 лет назад была запущена первая в мире космическая станция "Луна-1"

Текст: Наталия Ячменникова
2 января 1959 года с космодрома "Байконур" был запущен первый в мире космический аппарат в сторону Луны. Это была советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1". Ее масса - 1472 кг.
Советская межпланетная станция "Луна-1" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Фото: Александр Моклецов / РИА Новости Советская межпланетная станция "Луна-1" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
Советская межпланетная станция "Луна-1" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Пять интересных фактов о первом в истории "Луннике".

1. Станция "Луна-1" нередко упоминается под другими названиями - "Мечта" или "Луна-1D". В космос выводилась ракетой-носителем "Восток-Л" по траектории сближения: старт с орбиты не применялся.

Фото: NASA
Китай первым посадит луноход на темной стороне Луны

2. "Луна-1" промахнулась: пролетела мимо Луны на расстоянии 6000 километров, вышла на гелиоцентрическую орбиту. И стала спутником Солнца. Никаких технических неполадок в системе станции не было обнаружено. Как считают ученые, "пролет" получился из-за того, что в циклограмму полета закралась ошибка.

3. На выполнении бортовых экспериментов наземная ошибка не сказалась. При полете "Луны-1" впервые была достигнута вторая космическая скорость. Ученые получили от "Луны-1" важнейшие научные данные. Поэтому специалисты охарактеризовали полет как  рекордный и "частично успешный".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Как будет проходить освоение Луны

4. Научные результаты "Луны-1" оказались бесценными. Так, впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли, при помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра.

5. Полет "Луны-1" можно было наблюдать визуально. 3 января на расстоянии в 119500 км от Земли специальное устройство, установленное на последней ступени ракеты (а она мчалась почти по той же траектории, что и отделившаяся от нее станция), выпустило облако паров натрия - примерно один килограмм. Впервые была создана "искусственная комета". Рассеиваясь в вакууме, облако светилось оранжевым светом в течение нескольких минут и наблюдалось с Земли, как слабая звезда 6-й величины.

Общество Космос Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК: Следов взрывчатки в разрушенном подъезде дома в Магнитогорске нет
При пожаре в чукотском селе погибли пять человек
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море
Фото: Минздрав показал, как младенца из Магнитогорска доставили в Москву