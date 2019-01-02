60 лет назад была запущена первая в мире космическая станция "Луна-1"

2 января 1959 года с космодрома "Байконур" был запущен первый в мире космический аппарат в сторону Луны. Это была советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1". Ее масса - 1472 кг.

Пять интересных фактов о первом в истории "Луннике".

1. Станция "Луна-1" нередко упоминается под другими названиями - "Мечта" или "Луна-1D". В космос выводилась ракетой-носителем "Восток-Л" по траектории сближения: старт с орбиты не применялся.

2. "Луна-1" промахнулась: пролетела мимо Луны на расстоянии 6000 километров, вышла на гелиоцентрическую орбиту. И стала спутником Солнца. Никаких технических неполадок в системе станции не было обнаружено. Как считают ученые, "пролет" получился из-за того, что в циклограмму полета закралась ошибка.

3. На выполнении бортовых экспериментов наземная ошибка не сказалась. При полете "Луны-1" впервые была достигнута вторая космическая скорость. Ученые получили от "Луны-1" важнейшие научные данные. Поэтому специалисты охарактеризовали полет как рекордный и "частично успешный".

4. Научные результаты "Луны-1" оказались бесценными. Так, впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли, при помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра.

5. Полет "Луны-1" можно было наблюдать визуально. 3 января на расстоянии в 119500 км от Земли специальное устройство, установленное на последней ступени ракеты (а она мчалась почти по той же траектории, что и отделившаяся от нее станция), выпустило облако паров натрия - примерно один килограмм. Впервые была создана "искусственная комета". Рассеиваясь в вакууме, облако светилось оранжевым светом в течение нескольких минут и наблюдалось с Земли, как слабая звезда 6-й величины.