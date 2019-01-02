Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд

Министерство обороны Республики Корея заявило, что в целях развития новейших технологий для военных нужд в стране создан научно-исследовательский институт. Он займется разработками и практическим применением искусственного интеллекта (AI) на поле боя.

Новая организация получила название "Центр изучения и развития искусственного интеллекта". В него вошли около 50 военных и гражданских специалистов, а руководителем назначен бригадный генерал Ким Ён Сам. В ближайшей перспективе Центр планирует наладить партнерские отношения с ведущими вузами и НИИ Кореи в целях проведениях совместных исследований и разработок.

Что касается непосредственно сфер применения искусственного интеллекта на поле боя, то официально обозначены лишь самые общие направления: создание разного рода программ и приложений, использующих искусственный интеллект, изучение перспективных сфер задействования, использование новых возможностей в стратегическом и тактическом планировании, интегрированное управление подразделений разных родов войск и прочее.