Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

- В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Захабия провинции Алеппо, Раша провинции Латакия", - сказал он.

Также он сообщил, что в рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной с 1 января начался отвод курдских отрядов самообороны из района Манбидж.

"По предварительным данным, район Манбидж покинуло около 400 курдских ополченцев", - отметил он. Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. По словам Соломатина, при содействии Центра по примирению обеспечена работа 10 пунктов пропуска, в том числе одного воздушного ("Дювали") и одного морского ("Банияс").

"По состоянию на 1 января 2019 года возвратилось 213 838 человек", - сообщил генерал-лейтенант.