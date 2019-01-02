Новости

Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия 22:36
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды 22:29
"Локомотив-Кубань" на старте Топ-16 Еврокубка проиграл АСВЕЛу 22:24
ФСБ предложило оборудовать религиозные сооружения системой антитеррора 22:21
Морозы до 20 градусов придут в Центральную Россию на Рождество 21:48
СК Петербурга начал проверку после падения на прохожих рекламного щита 21:30
Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 28-го погибшего 21:15
Криштиану первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram 21:10
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей 21:06
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США 20:48
В Заполярье при сходе лавины погибла лыжница 20:40
Писатель Паустовский трижды претендовал на Нобелевскую премию 20:33
Овечкин променял Матч звезд НХЛ на отдых 20:01
Еще одного пострадавшего из Магнитогорска доставили в Челябинск 19:55
В Магнитогорске из-под завалов подняли тела еще двух человек 19:50
Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд 19:42
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов 19:40
Число погибших в Магнитогорске выросло до 24 человек 19:10
В горах Кореи произошел сильный пожар 19:10
В России выросла добыча нефти и газа 19:07
В Магнитогорске под завалами дома нашли кошку 19:07
Под Ивановом в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали 19:01
Президент поручил разобраться с проблемными объектами во Владивостоке 18:58
Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке национального телеканала 18:51
Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 22:36
Рубрика: В мире

Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

Текст: Владимир Баршев

Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

- В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Захабия провинции Алеппо, Раша провинции Латакия", - сказал он.

В Сирии зафиксировано 10 нарушений перемирия

Также он сообщил, что в рамках ранее достигнутых договоренностей с сирийской стороной с 1 января начался отвод курдских отрядов самообороны из района Манбидж.

"По предварительным данным, район Манбидж покинуло около 400 курдских ополченцев", - отметил он. Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. По словам Соломатина, при содействии Центра по примирению обеспечена работа 10 пунктов пропуска, в том числе одного воздушного ("Дювали") и одного морского ("Банияс").

"По состоянию на 1 января 2019 года возвратилось 213 838 человек", - сообщил генерал-лейтенант.

При обстреле боевиков в Латакии погиб сирийский военный
В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Умер Крис Кельми
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей
Посольство Украины в США возмутил сюжет CNN c российским Симферополем
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США