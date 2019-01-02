Новости

Трамп ожидает снижения цен на бензин в США в 2019 году 10:22
В Китае тестируют школьную форму со встроенным чипом 10:20
Видео: Как выглядят елки от кутюр 10:14
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о "Порошенко под столом" 10:11
Цены на золото начали расти 10:00
Для нефтяников введен новый налог на добычу 09:52
Скворцова лично проконтролирует состояние мальчика из Магнитогорска 09:48
Нового мэра мексиканского города убили через полтора часа после присяги 09:45
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Магнитогорске 09:40
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 13 погибших 09:32
Шлейф от выброса из камчатского вулкана растянулся на 85 километров 09:26
Эвакуированы жители еще одного подъезда дома в Магнитогорске 09:20
В Приморье из горящей многоэтажки эвакуировали более 60 человек 08:52
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11 08:11
В Приморье в ДТП погибли три человека 07:37
В Хабаровском крае пропали четверо рыбаков 06:57
При пожаре в чукотском селе погибли пять человек 06:44
Фото: Минздрав показал, как младенца из Магнитогорска доставили в Москву 00:55
На "Зимнюю классику" НХЛ пришли больше 76 тысяч зрителей 00:38
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный 00:38
Спасенный после взрыва в Магнитогорске младенец доставлен в Москву 01.01.2019
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море 01.01.2019
В Магнитогорске три человека погибли при взрыве "Газели" 01.01.2019
В Магнитогорске загорелась и взорвалась "Газель", погибли трое 01.01.2019
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд 01.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 10:00
Рубрика: Экономика

Цены на золото начали расти

Текст: Александра Воздвиженская

Тройская унция золота (31,1 грамма) на первых торгах в новом году подорожала на полпроцента - до 1288 долларов. При этом учетная цена золота в рублях, которую устанавливает Банк России, остается ниже трех тысяч рублей за грамм, или около 86 тысяч рублей за унцию.

Основным фактором, влияющим в 2019 году на рынок золота, останется политика ФРС США, а также состояние мировой экономики, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Если регулятор продолжит повышать процентные ставки высокими темпами, то это будет оказывать значительное давление на стоимость золота. Смягчение политики, напротив, поддержит цены.

Фото: depositphotos.com
Самые выгодные и провальные вложения денег в 2018 году

"Рублевая стоимость золота в следующем году, скорее всего, продолжит расти, так как курс рубля при текущей политике ЦБ РФ и довольно низкой стоимости нефти вряд ли будет укрепляться, полагает аналитик. - Сказать, что это подстегнет спрос со стороны физических лиц, можно, но это не станет значительным фактором для повышения спроса. Спрос может вырасти существенно, если отменят НДС на слитки".

Среднюю стоимость золота в наступившем году Лукичева ожидает на уровне 1340 долларов за унцию. "В первой половине года рынок может быть более положительным, так как повышение ставок ФРС США может сдвинуть на вторую половину года. По рублевым ценам рост цен может быть в пределах ожидаемой инфляции", - заключает она.

Экономика Финансы Инвестиции Цены на золото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК: Следов взрывчатки в разрушенном подъезде дома в Магнитогорске нет
При пожаре в чукотском селе погибли пять человек
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море
Фото: Минздрав показал, как младенца из Магнитогорска доставили в Москву