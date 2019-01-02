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02.01.2019 13:28
Рубрика: Спорт

"Челси" подписал Пулишича из дортмундской "Боруссии" за 64 млн евро

Текст: Илья Соболев

Американский футболист Кристиан Пулишич стал игроком лондонского "Челси". Дортмундская "Боруссия", за которую до сих пор выступал игрок, получит за переход 64 млн евро.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Правда, по условиям соглашения этот сезон 20-летний Пулишич доиграет в Дортмунде на правах аренды.

Кристиан всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге. Вероятно, это имеет отношение к его американским корням, но, в конечном счете, продлить с ним контракт нам не удалось. Исходя из этого, руководство нашего клуба приняло выгодное предложение "Челси", - цитирует спортивного директора дортмундского клуба Михаэля Цорка официальный сайт "Боруссии".

В текущем сезоне Пулишич провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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