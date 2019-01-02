"Челси" подписал Пулишича из дортмундской "Боруссии" за 64 млн евро

Американский футболист Кристиан Пулишич стал игроком лондонского "Челси". Дортмундская "Боруссия", за которую до сих пор выступал игрок, получит за переход 64 млн евро.

Правда, по условиям соглашения этот сезон 20-летний Пулишич доиграет в Дортмунде на правах аренды.

Кристиан всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге. Вероятно, это имеет отношение к его американским корням, но, в конечном счете, продлить с ним контракт нам не удалось. Исходя из этого, руководство нашего клуба приняло выгодное предложение "Челси", - цитирует спортивного директора дортмундского клуба Михаэля Цорка официальный сайт "Боруссии".

В текущем сезоне Пулишич провел 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.