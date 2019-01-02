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Рубрика: Экономика

Для нефтяников введен новый налог на добычу

Текст: Александра Воздвиженская

С этого года для компаний, которые занимаются разработкой некоторых категорий месторождений нефти в России, начинает действовать новый тип налога - на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.

Дополнительным доходом признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, уменьшенная последовательно на величину фактических и расчетных расходов по добыче. Ставка налога - 50 процентов.

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За каждую тонну обессоленной, обезвоженной и стабилизированной нефти, добытой на участках недр, где компания уплачивает НДД, ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составит один рубль, умноженный на коэффициент, характеризующий уровень налогообложения нефти, добываемой на этом участке недр.

НДД будет действовать в пилотном режиме на четырех группах месторождений, причем компании могут после апробирования системы сделать выбор - остаться на текущей схеме налогообложения или перейти на новую. Если отказавшаяся от НДД компания захочет вновь присоединиться к эксперименту, понадобятся изменения в законодательстве. Основное новаторство закона в том, что налоговая нагрузка на нефтекомпании увеличивается с выходом проекта на окупаемость.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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