Нефть Brent начала торги в новом году с падения более чем на доллар - ниже 53 долларов за баррель. Однако это ненадолго. Котировки, скорее всего, вернутся выше отметки 70 за счет соглашения ОПЕК+ о регулировании добычи, но есть и сценарии, при которых нефть может упасть до 40 долларов.

Об основных рисках и перспективах рынках "РГ" узнала у главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

Каковы основные риски для цен на нефть в новом году?

- Наиболее существенный риск формируется со стороны нового навеса предложения, бенефициаром которого могут стать США.

Полагаем, что текущие прогнозы Минэнерго США в отношении роста американского производства нефти в следующем году носят достаточно консервативный характер - на 1,2 миллиона баррелей сутки, до среднего годового уровня 12,06 миллиона баррелей. По нашим оценкам, рост американских объемов добычи в следующем году может ставить около полутора миллионов баррелей в сутки, до среднегодовых уровней 12,3-12,4 миллиона баррелей.

Торговые войны окажут давление на цены?

- В отношении торгового конфликта США и Китая мы полагаем, что для того, чтобы данные торговые ограничения вышли на уровень оказания критического давления на нефтяной спрос, торговый конфликт между двумя державами должен перерасти в полноценную торговую войну. В свою очередь, мы считаем, что следующий год будут проходить под общим лейтмотивом поиска компромиссов между Штатами и Поднебесной.

Вероятность перехода конфликта в фазу торговой войны в следующем году мы оцениваем в 20 процентов и полагаем, что в случае реализации данного сценария рост мирового спроса на нефть может замедлиться до уровней 0,6-1 процент. При такой динамике мирового спроса нефтяной рынок окажется разбалансированным в перспективе 2019-2020 годов, что формирует существенные предпосылки для снижения нефтяных цен к уровням 40 процентов.

Способна ли коалиция ОПЕК+ полностью нивелировать эффект роста добычи в США?

- На наш взгляд, текущей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки хватит для ребалансировки нефтяного рынка к лету 2019 года. Во многом данный баланс может быть достигнут на фоне сохранения американского "боттлнека": существенный объем сланцевого сырья из-за нехватки инфраструктурных мощностей будет оставаться внутри США. Также полагаем, что в апреле сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года.

Как картель будет "делить" рынок после ухода от соглашения (оно же не вечно)?

- Мы оцениваем вероятность "вечной" сделки ОПЕК+ в 30 процентов и полагаем, что в 2020 году действие пакта также может быть сохранено. С учетом того факта, что текущие условия мировой экономики формируют множество угроз устойчивости стран-экспортеров нефти, стратегия удержания повышенных нефтяных цен, на наш взгляд, выглядит наиболее безопасным решением.

Каков ваш прогноз по ценам на 2019 год?

- Ожидаем, что под действием сделки ОПЕК+ ценовая конъюнктура нефтяного рынка может восстановиться до уровней 72-75 долларов за баррель Brent.