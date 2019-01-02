Фонд кино подвел итоги кинопроката

Фонд кино подвел итоги российского кинопроката в 2018 году. И снова, как и в прошлом году, согласно им, российское кино обновило кассовый и зрительский рекорды. Совокупный бокс офис отечественных фильмов превысил 13,8 млрд рублей, а совокупная посещаемость 57,9 млн зрителей, превзойдя показатели прошлого года на 6,1% и 5,8%, соответственно (13,02 млрд рублей, 54,7 млн зрителей).

В итоговых подсчетах Фонда кино также сказано о том, что "доля российского кино в кинотеатрах страны достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам (в 2017 году 25,6% и 24,3%). Возросший интерес кинозрителей к российским фильмам позволил компенсировать общее снижение кинотеатральной посещаемости".

В Фонде кино также подсчитали, что в 2018 году 8 картин собрали в прокате свыше 1 миллиарда рублей кассовых сборов, две из них - российского производства, созданные при поддержке Фонда кино: "Движение вверх" (2,9 млрд рублей с учетом сборов в 2017 году) и "Лед" (1,4 млрд рублей). "Эти картины спортивной тематики привлекли в 2018 году в кинотеатры страны 11,5 млн и 6,0 млн зрителей соответственно, заняв первую и четвертую строчки в рейтинге крупнейших картин по объему зрительской аудитории в 2018 году", - говорится в итоговом релизе. В число картин-миллиардников, по итогам проката, также войдут такие релизы 2018 года как иностранный кинокомикс "Аквамен" и полнометражная экранизация популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

Но не все так радужно. Совокупный объем рынка кинопроката в 2018 году сократился на 6,2% как по сборам, так и по количеству зрителей. Общее количество проданных на киносеансы билетов составило 200,3 миллиона, а совокупный объем кассовых сборов - 50,3 млрд рублей (в 2017 году - 213,5 млн зрителей и 53,6 млрд рублей).

Снижение, по мнению специалистов из Фонда кино, связано с падением показателей именно иностранного кино на 10,3% по количеству зрителей и 10,1% по объему бокс офиса (142,4 млн зрителей в 2018 году против 158,8 млн зрителей в 2017 году и 36,4 млрд руб. против 40,6 млрд рублей, соответственно). Среди других факторов, оказавших серьезное влияние на снижение показателей, Фонд кино называет: "проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, а также трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" негативно сказавшихся на кинотеатральной посещаемости".