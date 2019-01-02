Новости

Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия 22:36
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды 22:29
"Локомотив-Кубань" на старте Топ-16 Еврокубка проиграл АСВЕЛу 22:24
ФСБ предложило оборудовать религиозные сооружения системой антитеррора 22:21
Морозы до 20 градусов придут в Центральную Россию на Рождество 21:48
СК Петербурга начал проверку после падения на прохожих рекламного щита 21:30
Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 28-го погибшего 21:15
Криштиану первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram 21:10
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей 21:06
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США 20:48
В Заполярье при сходе лавины погибла лыжница 20:40
Писатель Паустовский трижды претендовал на Нобелевскую премию 20:33
Овечкин променял Матч звезд НХЛ на отдых 20:01
Еще одного пострадавшего из Магнитогорска доставили в Челябинск 19:55
В Магнитогорске из-под завалов подняли тела еще двух человек 19:50
Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд 19:42
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов 19:40
Число погибших в Магнитогорске выросло до 24 человек 19:10
В горах Кореи произошел сильный пожар 19:10
В России выросла добыча нефти и газа 19:07
В Магнитогорске под завалами дома нашли кошку 19:07
Под Ивановом в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали 19:01
Президент поручил разобраться с проблемными объектами во Владивостоке 18:58
Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке национального телеканала 18:51
Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 22:21
Рубрика: Происшествия

ФСБ предложило оборудовать религиозные сооружения системой антитеррора

Одну из трех категорий защиты от террористических атак предполагается присвоить всем религиозным сооружениям в России, причем эта информация будет обновляться ежегодно. Такая норма содержится в проекте постановления, подготовленном Федеральной службой безопасности и размещенном на портале проектов правовых актов.

Фото: Depositphotos.com
Подписан закон об изоляции в тюрьмах осужденных за терроризм

В установке категорий храмов будут участвовать представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти, при этом возглавлять соответствующие комиссии назначат настоятелей.

Независимо от полученных категорий все храмы предложено оборудовать системами оповещения, управления эвакуацией и освещения, включая прилегающую территорию. Здесь будут проводить регулярные учения и проверки антитеррористической защищенности. Кроме того, они могут оснащаться кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами и охраняться "сотрудниками общественных объединений".

Погранслужба ФСБ напомнила о правилах выезда перед праздниками
Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Умер Крис Кельми
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей
Посольство Украины в США возмутил сюжет CNN c российским Симферополем
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США