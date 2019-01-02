ФСБ предложило оборудовать религиозные сооружения системой антитеррора

Одну из трех категорий защиты от террористических атак предполагается присвоить всем религиозным сооружениям в России, причем эта информация будет обновляться ежегодно. Такая норма содержится в проекте постановления, подготовленном Федеральной службой безопасности и размещенном на портале проектов правовых актов.

В установке категорий храмов будут участвовать представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти, при этом возглавлять соответствующие комиссии назначат настоятелей.

Независимо от полученных категорий все храмы предложено оборудовать системами оповещения, управления эвакуацией и освещения, включая прилегающую территорию. Здесь будут проводить регулярные учения и проверки антитеррористической защищенности. Кроме того, они могут оснащаться кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами и охраняться "сотрудниками общественных объединений".