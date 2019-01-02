Какие товары освободили от повышенной ставки НДС

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая ставка НДС в 20 процентов. Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ, но они затронут не все товары.

Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них установлена ставка налога в 0 процентов.

Изменения также не затронут социально значимые продукты, которые облагаются по ставке 10 процентов. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, овощи и детское питание.

Также изменение НДС не касается товаров для детей - подгузников, игрушек, трикотажных и швейных изделий, нательного белья, головных уборов, обуви, детских кроваток, матрацев, колясок.

Не меняется ставка НДС и для школьных принадлежностей, например, тетрадей, пластилина, пеналов, альбомов для рисования и черчения.

Остается прежней ставка НДС в 10 процентов для книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также для периодических печатных изданий, кроме изданий рекламного или эротического характера.

Не меняется ставка НДС также для медицинских товаров отечественного и зарубежного производства и медицинских изделий.

Кроме того, остается прежняя ставка НДС для услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.