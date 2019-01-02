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Кевина Спейси обвинили в изнасиловании подростка в ресторане

Новости
    02.01.2019, 14:10
Текст:   Олег Усков

Проигнорировав ходатайство и реплики стороны защиты, в понедельник суд округа Кейп энд Айлендс, Массачусетс, обязал американского актера и режиссера Кевина Спейси явиться 7 января на слушания по делу о попытке изнасилования.

Решение обязать Спейси являться в суд было принято окружным судьей Томасом Барреттом.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает канал ABC, ранее актер просил о возможности не присутствовать в суде лично - во избежание "дальнейшей эскалации скандальности, и без того шумно поднятой" вокруг его дела. Кроме того, артист предлагал учесть, что проживает далеко не в штате Массачусетс и ему будет проблематично добираться до Нантакета, где и произошло подкрепленное видеодоказательствами вероятное поругание актером чести восемнадцатилетнего юноши.  

Напомним: в прошлом году бывшая ведущая новостей бостонского ТВ Хизер Унру на пресс-конференции обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, якобы имевшей место в июле 2016 года в баре одного из ресторанов Нантакета. Указывалось, что актер спаивал молодого человека и домогался его. В частности, "ощупав" интимные области тела.

А через некоторое время всплыло и видео инцидента. И хотя адвокат Спейси указывал на его смехотворность в качестве "вещдока", отпуская саркастические комментарии, судья счел, что видео вполне подходящее.

При этом, по словам Унру, ее сын не обратился в полицию сразу после предполагаемого инцидента, поскольку был "напуган и шокирован", и ему понадобилось некоторое время, чтобы признаться в пережитом ужасе. А когда стеной пошли многочисленные обвинения в адрес Спейси от лица других возможных жертв террора "оскаровского" содомита, решимость отважного молодого человека окончательно реализовалась.

Предполагаемая жертва позиционирует все случившееся с ним как изнасилование.

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