Полиции предоставили доказательства против Кевина Спейси

За Кевина Спейси, американского актера, режиссера, певца, дважды лауреата "Оскара", обвиненного в серийных гомоэротических выпадах, в том числе - в направлении несовершеннолетних, взялись действительно серьезно, плотно - никак не слезут.

Причем если ранее все укоры против артиста выдвигались на словесном уровне, не будучи чем-то подкрепленными, то сейчас появились "видеокозательства" непристойностей буйного гея - позлорадовали СМИ.

Как передает Fox News, объявилась новая предполагаемая жертва актера - молодой человек, рассказавший, что зафиксировал факт домогательств к нему Спейси на камеру.

Инцидент имел место в июле 2016 года в Нантакете, Массачусетс. По словам возможной жертвы, Спейси купил парню спиртное в ресторане, после чего попытался ощупывать его паховую область, насильно расстегивал молнию на брюках и неоднократно зазывал к себе домой. Возможная жертва утверждает, что старалась вырваться от разбушевавшегося содомита, но тот его удерживал.

Согласно рассказу предполагаемой жертвы, он сообщил о произошедшем своей подруге. Чему та, разумеется, не поверила. Поэтому юноша придумал зафиксировать приставания актера на видео - посредством Snapchat. И на видео-де можно наблюдать, как Спейси поглаживает молодого человека, которому на тот момент было восемнадцать лет, через штаны.

При этом уточнено, что возможная жертва солгала о своем возрасте, представившись 23-летним - чтобы иметь возможности выпить. Кроме того, юноша в тот момент находился на работе.

Сообщается, что несчастному удалось избавиться от Спейси лишь когда актер удалился в уборную. При этом все случившееся юноша характеризует как "изнасилование"

Адвокаты Спейси, передает The Wrap, немедленно поставили доказательную ценность предоставленного полиции видео под сомнение, указывая, что в кадре "нет ничего компрометирующего" - "там просто один человек прикоснулся к рубашке другого, и нет никаких ощупываний". Соответственно, нет и никаких оснований для обвинений.

Из офиса прокурора Нантакета ресурсу комментариев пока получить не удалось.

Ранее сообщалось, что Спейси записал видеообращение от лица Фрэнка Андервуда, своего персонажа в политтриллере "Карточный домик".