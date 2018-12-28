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Полиции предоставили доказательства против Кевина Спейси

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    28.12.2018, 12:17
Текст:   Олег Усков

За Кевина Спейси, американского актера, режиссера, певца, дважды лауреата "Оскара", обвиненного в серийных гомоэротических выпадах, в том числе - в направлении несовершеннолетних, взялись действительно серьезно, плотно - никак не слезут.  

Причем если ранее все укоры против артиста выдвигались на словесном уровне, не будучи чем-то подкрепленными, то сейчас появились "видеокозательства" непристойностей буйного гея - позлорадовали СМИ. 

Как передает Fox News, объявилась новая предполагаемая жертва актера - молодой человек, рассказавший, что зафиксировал факт домогательств к нему Спейси на камеру. 

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Инцидент имел место в июле 2016 года в Нантакете, Массачусетс. По словам возможной жертвы, Спейси купил парню спиртное в ресторане, после чего попытался ощупывать его паховую область, насильно расстегивал молнию на брюках и неоднократно зазывал к себе домой. Возможная жертва утверждает, что старалась вырваться от разбушевавшегося содомита, но тот его удерживал. 

Согласно рассказу предполагаемой жертвы, он сообщил о произошедшем своей подруге. Чему та, разумеется, не поверила. Поэтому юноша придумал зафиксировать приставания актера на видео - посредством Snapchat. И на видео-де можно наблюдать, как Спейси поглаживает молодого человека, которому на тот момент было восемнадцать лет, через штаны.   

При этом уточнено, что возможная жертва солгала о своем возрасте, представившись 23-летним - чтобы иметь возможности выпить. Кроме того, юноша в тот момент находился на работе.

Сообщается, что несчастному удалось избавиться от Спейси лишь когда актер удалился в уборную. При этом все случившееся юноша характеризует как "изнасилование"

Адвокаты Спейси, передает The Wrap, немедленно поставили доказательную ценность предоставленного полиции видео под сомнение, указывая, что в кадре "нет ничего компрометирующего" - "там просто один человек прикоснулся к рубашке другого, и нет никаких ощупываний". Соответственно, нет и никаких оснований для обвинений. 

Из офиса прокурора Нантакета ресурсу комментариев пока получить не удалось.

Ранее сообщалось, что Спейси записал видеообращение от лица Фрэнка Андервуда, своего персонажа в политтриллере "Карточный домик"

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