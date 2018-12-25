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Рубрика: Культура

Кевина Спейси вызвали в суд по обвинениям в домогательствах

Оскароносный актер Кевин Спейси был обвинен в сексуальном насилии над 18-летним юношей в баре курортного городка Нантакет, штат Массачусетс, совершенном более двух лет назад, сообщил в понедельник прокурор местного округа. Спейси обязали появиться в окружном суде Нантакета седьмого января по обвинению в непристойном поведении и избиении лица, достигшего 14 лет, сообщает Reuters.

Сам Спейси выпустил трехминутный ролик, узнав о решении судьи, и заявил о своей невиновности.

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Обвинение против 59-летнего Спейси, чье полное имя Кевин Спейси Фаулер, было предъявлено после досудебных слушаний, которые прошли 20 декабря. Уголовное дело в отношении голливудского актера было выдвинуто после заявления, сделанного в ноябре 2017 года бостонской телевизионной журналисткой Хизер Унру. Она собрала пресс-конференцию и сообщила о том, что ее 18-летний сын подвергся сексуальному насилию со стороны актера в баре Club Car в Нантакете седьмого июля 2016 года.

Унру сказала, что ее сын, "поразивший звезду", ошибочно сказал актеру, что он достаточно взрослый, чтобы выпить, когда встретил его в баре. Законный возраст для употребления алкогольных напитков в штате Массачусетс составляет 21 год. По ее словам, после совместного распития алкоголя актер стал приставать к юноше прямо в баре, а получив отказ, якобы ударил его.

Фото: kinopoisk.ru
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Более 30 мужчин заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Спейси, после того как в прошлом году актер Энтони Рапп обвинил его в попытке соблазнения в 1986 году, когда Раппу было 14 лет. Спейси - один из десятков американцев в индустрии развлечений и политики, которых обвиняют в сексуальных проступках.

Из-за этого Спейси, который получил "Оскара" в 2000 году за роль в фильме "Красота по-американски", был изгнан со съемочной площадки финального сезона "Карточного домика", а сцены с ним удалены из ленты 2017 года "Все деньги мира".

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