Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом

Кевин Спейси решил напомнить о своем существовании уже давно похоронившей его заживо общественности. И сделал это чрезвычайно эффектно.

Актер, ставший изгоем в Голливуде после обвинений в домогательствах, записал видеообращение в образе своего знаменитого героя - политикана Фрэнка Андервуда. Напомним, в шестом сезоне "Карточного домика", ставшем финальным, от персонажа Кевина Спейси по-тихому избавились за кадром, объявив его мертвым, а повествование сосредоточили на его супруге Клэр. Что на пользу шоу предсказуемо не пошло.

В видеоролике Спейси впервые за месяцы обращается к публике, используя фирменные ужимки Фрэнка. Называется выложенное на YouTube видео тоже любопытно: Let Me Be Frank. Это игра слов, которую можно перевести и как "Позвольте мне быть Фрэнком", и как "Позвольте мне быть честным".

"Несмотря на всю эту чушь, враждебность, громкие заголовки, объявление импичмента без суда. Несмотря ни на что - даже на мою собственную смерть, я чувствую себя удивительно хорошо. С каждым днем моя уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду, растет. Постойте... С другой стороны, если подумать, вы же так и не видели момента моей смерти, не правда ли? Выводы могут быть ошибочными. Соскучились по мне?" - интригует расстрига, заодно передавая привет другому сериальному злодею, любящему ехидно вещать из могилы - профессору Мориарти.

Тем временем стало известно, что заседание суда, где актеру должны предъявить обвинение в сексуальных домогательствах к 18-летнему молодому человеку, состоится 7 января. Об этом сообщает РИА Новости. Спейси обязали явиться в суд.