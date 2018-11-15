Многострадальная американская версия "Карточного домика" наконец-то отмучилась. Netflix выпустил последний блок серий своего культового проекта, уже некоторое время находившегося в состоянии агонии. А скандал , оставивший сериал без Кевина Спейси, который был для него почти всем, сделал это зрелище особенно болезненным и жалким.

Сомнений в том, что шестой сезон, предусмотрительно заявленный как финальный, будет уступать своим предшественникам (ближайшие из которых тоже звезд с неба не хватали), почти не было. Однако конечный результат все же, пожалуй, оказался еще печальнее, чем можно было ожидать. Потому что единственным бесспорным достоинством новых восьми серий "Карточного домика" стало их количество - страшно представить, какой пыткой обратился бы просмотр заключительной главы, не откажись выдохшиеся авторы от традиционного тринадцатисерийного формата.

Надо отдать должное замечательной актрисе Робин Райт, на чьи хрупкие плечи (и, похоже, отнюдь не к полному ее восторгу) взвалили эту бьющуюся в конвульсиях тушу. Играет Райт не хуже прежнего. Клэр Андервуд все так же хитро щурится и цинично ухмыляется, живописуя завершение мутации из закомплексованной карьеристки в бесчеловечного монстра (не менее впрочем, закомплексованного). Увы, былого эффекта это не производит: гарнир сделали основным блюдом, коим ранее была фигура Фрэнка Андервуда. Но последнего - бесцеремонно и особо не заморачиваясь насчет драматургической целесообразности - выкинули на помойку.

Тщась заполнить всем очевидный вакуум, образовавшийся с "внезапной" смертью Фрэнка, пытаясь хоть как-то компенсировать урон, нанесенный "Домику" потерей сумасшедшей харизмы Спейси, которая худо-бедно прежде вытягивала даже самые бестолковые сезоны (а они со временем становились все бестолковее и бестолковее), госпожа президент периодически скатывается в примитивное подражание. Включая фирменные обращения к зрителям, позаимствованные, в свою очередь, Андервудом у своего британского тезки и единомышленника Уркхарта. Но если у почившего супруга Клэр склонность ломать "четвертую стену" явно со временем ослабевала (этого порой даже немного не хватало), то сама она с энтузиазмом школьницы на шоколадной фабрике кинулась новой опцией вовсю злоупотреблять.

Миссис Андервуд - теперь она уже, впрочем, не Андервуд, потому что вернула себе девичью фамилию - трещит в камеру без умолку, подробно и с удовольствием растолковывая зрителю все грани своего коварства - так, что у последнего возникает непреодолимое желание крикнуть в ответ: "Прекрати болтать и играй дальше!".

Отказом от мужниной фамилии следование модному феминистскому дискурсу, разумеется, все не ограничивается. Собственно, заметное движение в этом направлении наблюдалось и до этого, но в свете известных событий шестой сезон развил бешеную скорость. Новые серии изобилуют слезодавильными флэшбеками, объясняющими жесткость характера Клэр (сызмальства подвергалась - вы знали, правда? - харассменту), и всевозможными акциями утверждения прекрасного пола как полноценного субъекта в социуме (безотносительно моральных качеств отдельно взятых представительниц) - вплоть до кабмина, полностью состоящего из женщин.

Помимо свежих внутриолитических трендов, последний "Карточный домик" старается исправно следовать внешнеполитическим, курс на которые был взят еще в третьем сезоне. Российский президент Петров окончательно превратился в комедийного персонажа, слепленного из самых топорных пропагандистских отходов наших "западных партнеров". Впрочем, здесь-то как раз ничего не поменялось - и вряд ли в изначально предполагаемых эпизодах со Спейси мы бы увидели нечто другое.

Вообще осколки того, чем, очевидно, должен был стать сюжет до увольнения "гомосексуального террориста" Спейси, в этом царстве победившего партеногенеза, то и дело хрустят под ногами. Выражается это, в частности, в линии противостояния президента одному чрезвычайно влиятельному семейству, выражающему явное недовольство хозяйничаньем своенравной и неуступчивой дамочки в Овальном кабинете. Как мы помним, бедолага Фрэнк, казалось бы, прожженный политикан, проявил потрясающую наивность, отнесшись к фактору властных сил вне Белого дома как к откровению. Поэтому его благоверной приходится с последствиями сей обескураживающей оплошности муженька разбираться самостоятельно. Естественно - самыми жесткими методами.

В итоге под горячую руку попадают все подряд. И это сценаристам на руку - кровавыми "выпиливаниями" важных персонажей а-ля "Игра престолов" можно попытаться отвлечь от общего безумия (в самом плохом смысле), творящегося на экране. Импульсивные поступки (дело тоже, наверное, в "духе времени") и хромающая мотивация (до чего только довели несчастного Дага Стемпера - одного из крутейших второстепенных персонажей) в конце концов доходят до совершенно уже дикой финальной сцены.

Хотя только такой этот некогда вдумчивый и остроумный политический триллер, стремительно деградировавший до уровня аутопародии, судя по всему, и заслуживал. Sad.

1.5