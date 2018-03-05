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Опубликован первый тизер нового "Карточного домика" без Кевина Спейси

Новость 05.03.2018, 15:15 | Текст: Генри Достоевский

Вышел тизер финального сезона "Карточного домика".

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что в последней главе политической саги о взлете и падении клана Андервудов не будет Фрэнка, героя скандально растоптанного Кевина Спейси - вместо него центральным персонажем станет его супруга Клэр (Робин Райт).

Судя по всему, стальная леди, предупреждающая, что "мы только начинаем", замышляет некий масштабный сюрприз, о чем свидетельствует немалая суматоха, царящая в кабинетах.

Не исключено, что новый сезон может затронуть и трендовую тему сексуальных преступлений, на что намекает задержка камеры на портрете Билла Клинтона.

Также стоит отметить и фразу Hail to the Chief - изначально композиция с таким названием украшала инаугурацию президента США. Однако после появления слуха о том, что один из президентов Джон Куинси Адамс якобы подтасовал результаты выборов, фраза слегка изменилась и шуточно превратилась в Hail to the Thief ("Привет вору"). Позже эту политическую иронию британская группа Radiohead использовала в названии своего альбома, частично посвященного Джорджу Бушу-младшему.

Дополнительно к тизеру сервис-гигантом Netflix было оставлено два ироничных предупреждения - "Ничего, кроме уважения к моему президенту" и "Пожалуйста, приготовьтесь к посланию от президента".

Предварительная дата выхода 6 сезона - осень 2018 года.

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