Возобновлены съемки скандального сериала "Карточный домик"

Началась работа над продолжением и финалом политического триллера Netflix "Карточный домик" (House of Cards), над которым зависли проблемы после скандала с Кевином Спейси.

Соответственно, в шестом сезоне придется обойтись без Фрэнка Андервуда в его исполнении - "актер-гомотеррорист" был с треском уволен.

Как сообщает The New York Times, новый сезон сосредоточится на Клэр Андервуд, героине Робин Райт. Кроме того, в сюжет вводятся два новых персонажа - в исполнении "оскаровских" номинантов 54-летнего Грега Киннира ("Американская семейка", "Лучше не бывает") и 53-летней Дайан Лейн ("Неверная" с Гиром). Кого именно они сыграют - не раскрывается. Известно лишь, что их персонажи - брат и сестра.

Работа над шестым сезоном "Домика" "зависла" в прошлом году, после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в случае педофилии, по его словам, имевшем место тридцать лет назад.

Следом с аналогичными и схожими претензиями выступили десятки актеров. Включая коллег Спейси по КД. И карьера дважды лауреата "Оскара" стремительно ушла в закат.

Чуть позже он составил компанию Вайнштейну, направившись в элитную клинику в Аризоне - лечиться от сексуальной зависимости.

Премьера "Карточного домика" состоялась в 2013 году. За эти годы сериал был номинирован на ряд важных премий, включая "Золотой глобус" - как "Лучший драматический сериал" и за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале".

"Домик" - лауреат ряда "Эмми", "телевизионного "Оскара", а Спейси получил "Глобус" как "Лучший актер драматического сериала" и дважды - премию Гильдии киноактеров США.

Когда состоится релиз финального сезона, сокращенного до восьми эпизодов, пока не объявлено.