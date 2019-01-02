Классификацию гостиниц сделают обязательной

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Они предполагают постепенное введение обязательной классификации всех российских отелей и гостиниц. Так, к 1 июля 2019 года звезды должны быть присвоены коллективным средствам размещения, которые предоставляют туристам 50 и более номеров, к 1 января 2020 года - тем, что рассчитаны на 15 и более номеров и к 1 января 2021 года - всем остальным.

Закон был принят еще в начале 2018 года. Его главная цель - сделать сферу гостеприимства в России простой и понятной как для отечественных, так и для зарубежных туристов. Бронируя гостиницу, они должны четко понимать, на какой спектр услуг могут рассчитывать. Закон дает определения понятиям "средство размещения", "гостиница", "гостиничные услуги", "классификация гостиниц", "классификация горнолыжных трасс", "классификация пляжей".

Для каждой категории гостиниц будут определены площади номеров, их наполнение и перечень дополнительных услуг, которые туристы могут получить. Так, первоначальный вариант положения о классификации гостиниц, которое Минэкономразвития вынесло на суд профессионального сообщества, предусматривает, что площадь одноместных номеров в отелях "бюджетных" категорий (1*, 2*, 3*) должна быть не меньше 9 квадратных метров. В гостиницах "3*плюс" норма равна 12, а для категорий 4* и 5* - 14 метрам. Площади двухместных номеров должны составлять 12, 15 и 16 квадратных метров соответственно.

Все номера во всех отелях поделят на категории. К "высшей" будут относиться "сюит" (75 квадратных метров, от трех комнат), "апартамент" (40 метров, от двух комнат), "люкс" (35 метров, две комнаты), "джуниор сюит" (25 метров, одна комната, часть которой отдана под гостиную) и "студия" (25 метров, одна комната с мини-кухней). Из мебели там кроме кровати обязательны диван, журнальный столик, платяной шкаф, зеркало в полный рост в прихожей. А еще прикроватные светильники, телефоны, будильники, по две подушки на гостя и дополнительное одеяло. Прописано даже то, какой должна быть туалетная бумага в таких номерах - многослойная, минимум два рулона.

В однозвездочных отелях менять постельное белье должны не реже одного раза в пять дней, полотенца - не реже одного раза в три дня. В отелях 2* и 3* постель будут перестилать раз в три дня, а вешать новые полотенца - один раз в три и два дня соответственно. В отелях "3*плюс" и 4* свежее постельное белье должны стелить через день, а полотенца приносить ежедневно. В пятизвездочных отелях каждый день должны менять и то и другое.

Вместе с поправками в ФЗ "Об основах туристской деятельности" были приняты и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где предусматривается ответственность для гостиниц за отсутствие свидетельства о присвоении категории. Это будет штраф от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 1/40 до 1/25 от суммы выручки за год для юридических. Изменения в КоАП по первоначальной задумке законодателей должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года, однако в середине декабря Минэкономразвития выступило за перенос этой даты на год, до 1 июля 2020-го. Чиновники министерства аргументировали эту позицию неготовностью подзаконных актов, которые должны определить порядок классификации гостиниц и работу организаций, наделенных правом проводить аккредитацию.

"Проекты постановлений, переданные Минкультом РФ, нуждаются в серьезной доработке. В том числе необходимо учесть уже сформированные предложения и замечания экспертов и участников отрасли. Для этого при Минэкономразвития России создается рабочая группа, которая будет в оперативном режиме в тесном сотрудничестве с бизнесом и с экспертным сообществом дорабатывать проекты постановлений в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе минэкономразвития.

Замминистра Сергей Галкин, выступив на заседании экспертного совета по туризму в Совете Федерации, сказал, что если административная ответственность будет введена уже в 2019 году, это ударит по бизнесу и помешает исполнению майских указов президента по повышению доли малого и среднего бизнеса в ВВП, а этого допустить нельзя.