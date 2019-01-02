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02.01.2019 18:40
Рубрика: В мире

Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море

Текст: Екатерина Забродина

Службы береговой охраны Германии и Нидерландов в эти часы пытаются предотвратить экологическое бедствие в акватории Северного моря, где сильный шторм смыл в воду 270 контейнеров, находившихся на одном из крупнейших в мире грузовых судов Zoe. По данным портала Safety4Sea, оно шло под панамским флагом из Португалии в немецкий порт Бремерхафен.

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Как передает портал DutschNews.nl, по меньшей мере в трех контейнерах, попавших в так называемое Ваттовое море (так в западной топонимике принято называть череду ваттов - мелководных морских участков у берегов Нидерландов, Дании и Германии, входящих в прибрежную акваторию Северного моря), содержатся органические пероксиды. Это вещество, не только способное вызывать у человека при контакте химический ожог, но и крайне взрывоопасное. Поэтому сотрудники голландской береговой охраны призывают местных жителей не прикасаться к контейнерам, которые вымывает волнами на берег.

Известно, что ЧП произошло в районе немецкого острова Боркум, при этом 21 контейнер уже прибило к голландскому побережью. Около тридцати вообще пропали без вести, большинство же пока плавают в воде. Многие разгерметизировались, и очевидцы наблюдают в волнах детские игрушки, предметы мебели - например, стулья, и даже телевизоры. Ожидается, что на ликвидацию последствий аварии может уйти несколько дней.

"Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Время от времени мы вылавливаем из воды какие-то предметы, но бедствия такого масштаба никогда не случалось", - рассказал Берт Вассинк, глава муниципалитета Тершеллинг на одноименном голландском острове.

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